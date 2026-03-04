Au început lucrările la centrul integrat de 50 mil. € al UMF Cluj, cel mai mare din Europa de Sud-Est. Când va fi gata?

Au început lucrările la centrul integrat de cercetare și simulare al Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj. Va fi cel mai mare de acest tip din Sud-Estul Europei.

Centru integrat este dedicat dezvoltării cercetării medicale și pregătirii profesionale la standarde internaționale.

Ieri, marți, 3 februarie 2026, constructorul (Erbașu) a anunțat începerea lucrărilor la centrul integrat de simulare și cercetare medicală al UMF Cluj.

„Am dat start lucrărilor la noul centru integrat de simulare, training și cercetare al Universității de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca, un proiect prin care excelența medicală a generațiilor următoare va prinde contur în spații moderne dedicate învățării practice, siguranței pacientului și dezvoltării medicinei”, a anunțat constructorul Erbașu, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a companiei.

Potrivit constructorului, după finalizarea lucrărilor, centrul va deveni cel mai mare centru de simulare de acest tip din Europa Centrală și de Sud-Est și va include

o bibliotecă modernă

patru amfiteatre mari

facilități de cercetare de top

prima biobancă din țară

servicii de stomatologie digitală

spații educaționale

zone de recreere pentru studenți

Va fi o clădire cu două corpuri în care vor funcționa un Centru de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și un Centru de chirurgie experimentală, inclusiv o Bibliotecă Universitară.

UMF Cluj dezvoltă cel mai mare Centru integrat de simulare și cercetare din Sud-Estul Europei. Rector Anca Buzoianu: „Un proiect ce reflectă preocuparea pentru investiții de calitate în viitorul actului medical”.

Rector Anca Buzoianu: „Centrul integrat de simulare și cercetare este in proiect ce reflectă preocuparea pentru investiții de calitate în viitorul actului medical”. | Foto: monitorulcj.ro

„Este un moment de mare bucurie, pentru că după 5 ani de la primele demersuri, inaugurăm investiția noului Centru de Simulare și Cercetare Medicală a Universității „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Este o investiție ce va reprezenta unul dintre cele mai mari centre integrate de acest fel din Sud-Estul Europei. Este un proiect care vobește despre viitor, despre responsabilitatea noastră socială și despre investiții de calitate în viitorul actului medical”, a anunțat, joi, 22 ianuarie 2026, rectorul UMF Cluj, profesorul Anca Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Simularea medicală, rol esențial în pregătirea medicilor

În prezent, activitatea medicală nu este bazată doar pe teorie și practică, înseamnă și foarte multă simulare, aspect esențial pentru siguranța pacientului. Simularea medicală joacă un rol esențial în pregătirea medicilor rezidenți și le oferă un cadru controlat și sigur în care pot exersa tehnici chirurgicale, proceduri complexe și situații de urgență, fără riscuri pentru pacienți.

„Scopul acestui Centru – un proiect integrat, coerent și funcțional, a fost să formăm medici mai competenți. În această clădire va funcționa un Centru de Simulare și Cercetare pentru devoltarea competențelor profesionale. De asemenea, va fi localizat și un Centru de Chirurgie Experimentală – un centru pe care l-am avut, dar pe care acum îl dezvoltăm la standarde actuale. A treia parte a clădirii va fi reprezentată de o Bibliotecă Universitară foarte modernă, care să răspundă cerințelor actuale ale studenților”, a explicat Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

Cel mai amplu proiect de infrastructură educațională a UMF Cluj

Este vorba de cel mai amplu proiect de infrastructură a UMF Cluj, care va fi situat în interiorul campusului universitar.

Valoarea totală a investiției este de 255 de milioane de lei/circa 50 de milioane de euro, iar suprafața construită este de 17.000 mp, cifre ce reflectă amploarea și ambiția acestui demers.

Practic este cea mai mare clădire pe care UMF Cluj o va avea în proprietate.

Proiectul este structurat pe două corpuri, care beneficiază de finanțare diferită.

Corpul A – Centrul de Simulare – finanțat integral din fondurile universității - 208 milioane de lei.

Spațiul este organizat pe specialități medicale și acoperă toate domeniile: medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, simulare clinică și robotică realitate virtuală, laparoscopie etc.

Săli pentru devoltarea aptitudinilor practice, saloane care reproduc fidel condițiile reale dintr-un salon de spital.

În cadrul Centrului de Simulare vor fi mai multe săli amenajate cu simulatoare virtuale pentru proceduri de chirurgie robotică, neurochirurgie și ecografie cardiacă. Simulatoare de tip manechin pentru proceduri clinice, precum și simulatoare compexe, controlate wireless (SimMan).

„Manechinele SimMan reproduc respirația, vorbirea, pulsul și pe care îl programezi pentru mici scenarii de boală, un manechin destul de scump. Noi dispunem de două SimMan-uri și un SimBaby, iar prețul unui astfel de manechin trece de 100.000 de euro”, a explicat rectorul UMF Cluj, profesorul Anca Buzoianu.

Bibliotecă universitară modernă cu peste 240 de locuri

Corpul B – Biblioteca – finanțat prin PNRR, cu o valoare de 47 de milioane de lei. Va avea o capacitate de 246 de locuri pentru lectură și studiu. Spațiul va fi dotat cu o zonă ce le va oferi studenților un cadru adecvat pentru documentare. Spațiul va cuprinde săăli de lectură tematice, săli de studiu inclusiv pe timpul nopții, spațiu de studiu silențios, zone de relaxare și socializare.

UMF Cluj dezvoltă cel mai mare Centru integrat de simulare și cercetare din Sud-Estul Europei|Foto: monitorulcj.ro

Cele două corpuri sunt integrate funcțional, dar gestionate distinct din punct de vedere al finanțării.

„Până în prezent toate proiectele PNRR pe care le dezvoltă universitatea noastră sunt în derulare, vrem să le ducem la bun sfârșit. Însă aș vrea să spun că întreaga noastră strategie este dezvoltată în jurul studentului. Depunem în continuare eforturi pentru a le oferi studenților noștri condiții moderne de studiu și de locuire, fiind parte din dezvoltarea lor”, a declarat Valentin Mudura, director administrativ UMF Cluj.

Clădirea este organizată pe niveluri de Subsol, cu adăpost de protecție civilă și 133 de locuri de parcare, zone tehnice comune și infrastructura necesară funcționării.

La Parter, sunt prevăzute zonă de lobby – cafenea pentru studenți, spații pentru Stomatologia Digitală – noua direcție de dezvoltare a stomatologiei moderne, care va fi implementată în această locație. Digital Dentistry va cuprinde spații specializate pentru activități didactice și de cercetare ce vor fi desfășurate împreună cu studenții, dotate cu echipamente moderne, inclusiv imprimante 3D utilizate pentru realizarea modelelor dentare și a structurilor osoase mandibulare.

Centrul de Cercetare în Chirurgia Experimentală – se vor face tehnici medicale, proceduri înainte de aplicarea lor în practica clinică umană. De asemenea, vor fi realizate destinate Bibliotecii. Zona va fi destinată studiilor de microchirurgie și va dispune de un spațiu separat pentru animale mici și animale mari, în special suine. Spațiile includ săli de lectură și activități practice, dotate cu echipmanente de specialitate. Laborator pentru procesare probe, aparatură imagistică avansatră, inclusiv un micro-CT și ecograf pentru animale, zonă de necropsie și spații de cazare pentru animale.

Corpul A – Etajele I ȘI II – zone de simulare, spații dedicate dezvoltării aptitudinilor practice, spații administrative și săli de ședință.

Corpul B - spații de lectură și recreere pentru studenți.

De asemenea, vor fi 4 amfitatre, cu câte 150 de locuri și o capacitate totală de 600 de locuri, spații anexe și foaier.

Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit companiei Construcții Erbașu SA, în urma procedurii de achiziție publică. Durata totală de a proiectului este de 3 ani și 3 luni.

