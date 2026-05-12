Balul Panglicii la Liceul „István Báthory” din Cluj-Napoca. Elevii au sărbătorit trecerea spre maturitate printr-un eveniment dedicat comunității și valorilor.

Elevii claselor terminale de la Liceul Teoretic „Báthory István” au participat la tradiționalul Bal al Panglicii și la ceremonia de majorat simbolic.

Liceul Teoretic „Báthory István" din Cluj-Napoca a găzduit, pe 8 mai 2026, tradiționalul Bal al Panglicii.

Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca a găzduit, pe 8 mai 2026, tradiționalul Bal al Panglicii (Szalagavató) și ceremonia de majorat simbolic a elevilor din clasele terminale, un eveniment care marchează sfârșitul unei etape importante din viața adolescenților și începutul drumului spre maturitate.

Evenimentul a adus împreună elevi, profesori și părinți într-un moment dedicat maturizării, identității și apartenenței la comunitate.

Desfășurat sub mottoul „Ad maiora natus sum” („Sunt menit pentru lucruri mai mari”), evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți și invitați într-un cadru festiv, încărcat de emoție și reflecție asupra anilor petrecuți în liceu.

„A fi elev al Liceului Báthory înseamnă să îți asumi provocări”

În deschiderea ceremoniei, directoarea instituției, Schuller Hajnal, a vorbit despre rolul școlii în formarea unor tineri capabili să își construiască propriul drum și să își asume responsabilitățile vieții adulte.

„A fi elev al Liceului Báthory înseamnă să fii prezent, să îți asumi provocări și să crești într-un sistem de valori care, deși moștenit, devine parte din identitatea noastră comună. Faptul că absolvenții sunt astăzi aici demonstrează că munca noastră nu a fost în zadar”, a transmis directoarea liceului.

Organizatorii spun că evenimentul nu reprezintă doar o celebrare festivă, ci și o modalitate prin care școala încearcă să transmită generațiilor tinere valori precum responsabilitatea, solidaritatea și respectul față de comunitate.

Moment artistic inspirat din poemele lui Kányádi Sándor

Programul serii a inclus și un moment artistic realizat de trupa de teatru a liceului, inspirat din poemul „Fekete-piros” al poetului Kányádi Sándor.

Spectacolul a abordat teme precum apartenența, maturizarea și căutarea propriei identități, fiind completat de un moment de slam poetry pregătit de elevii claselor a XI-a, într-un format contemporan, apropiat de preocupările noii generații.

Dansul panglicii, unul dintre cele mai emoționante momente ale serii

Unul dintre cele mai apreciate momente ale evenimentului a fost dansul tradițional al panglicii, desfășurat în curtea liceului, tradiție păstrată de generații în cadrul comunității școlare.

Potrivit organizatorilor, dansul simbolizează legătura dintre generații, apartenența la comunitatea liceului și trecerea către o nouă etapă a vieții.

Reprezentanții liceului spun că astfel de evenimente demonstrează că școala poate rămâne nu doar un spațiu dedicat performanței academice, ci și unul al formării umane și al construirii unei comunități autentice.

„Poate că adevărata valoare a unei școli nu stă doar în ceea ce îi învață pe elevi pentru examene, ci și în felul în care îi pregătește să devină oameni”, au transmis organizatorii evenimentului.

