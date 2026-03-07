UMF Cluj predomină înaintea admiterii. Aproape 900 de candidați din întreaga țară s-au înscris la examenul de presimulare.

Aproape 900 de candidați s-au înscris la presimularea examenului de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Aproape 900 de candidați s-au înscris la presimularea examenului de admitere la UMF Cluj | Foto: UMF Cluj

Presimularea examenului de admitere la UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este programată astăzi, sâmbătă, 7 martie 2026.

Este un pas important pentru viitorii candidați care vor să testeze atmosfera și nivelul examenului înainte de admiterea din vară.

„La ediția din acest an s-au înscris 885 de candidați din întreaga țară. Dintre aceștia, 798 vor susține testul la Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, la Cluj-Napoca, iar 87 de candidați vor participa la extensia din Baia Mare”, a transmis UMF Cluj, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Universității.

Conform sursei citate, presimularea oferă elevilor oportunitatea de a se familiariza cu structura subiectelor, cu modul de organizare al examenului și cu experiența unei probe reale de admitere.

Afișarea rezultatelor presimulării examenului de admitere se va realiza pe baza numărului de legitimație, primită în sală la presimulare.

Toate informațiile utile pentru ziua presimulării sunt disponibile aici:

https://umfcluj.ro/.../admiter.../presimulare-admitere-2026/



Le dorim mult succes tuturor participanților și inspirație la rezolvarea subiectelor!

