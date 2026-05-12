Alin Tișe critică PNL: „Pleacă votații și rămân numiții”

Alin Tișe critică noul model politic românesc și ironizează abordarea propriului partid, care a recurs la o „democrație inversă”: „Pleacă din funcții cei votați din PNL și rămân cei numiți de PNL”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean | Foto: monitorulcj.ro

Mesaj dur publicat de liberalul clujean Alin Tișe cu privire la abordarea Partidului Național Liberal în contextul crizei guvernamentale.

Trecerea în opoziție a partidului, anunțată săptămâna trecută de liderul PNL, Ilie Bolojan, nu este decât o ilustrare a unei „democrații inverse”, semnalează președintele Consiliului Județean Cluj.

„Partidul a votat că intră în opoziție, dar mirosul puterii îi face ca niciunul să nu fi intrat în opoziție”, explică Alin Tișe într-un pamflet publicat pe pagina de Facebook.

Alin Tișe critică PNL: „Pleacă votații și rămân numiții”

„Democrația inversă a devenit noua platformă reformatoare a PNL”, spune liberalul clujean Alin Tișe în mesajul citat.

Sursa: Alin Tișe - Facebook

„PNL poate aduce în România o altă reformă reală.

Un nou model politic românesc: democrația inversă.

Odată cu intrarea în opoziție a PNL și renunțarea la funcțiile publice:

Pleacă din funcții cei votați din PNL și

Rămân cei numiți de PNL.

Partidul a votat că intră în opoziție, dar mirosul puterii îi face ca niciunul să nu fi intrat în opoziție. Sigur, în interes național…

Tot partidul va decide, cine ignoră rezultatul votului din ședința. Deci, nu pleacă toți …

PNL, de fapt, nu intră în opoziție.

PNL face opoziție puterii din interiorul puterii.

Un concept atât de avansat încât nici fizica nucleară nu-l poate explica.

Iar dacă mâine îi întrebi de ce nu pleacă din funcții cei numiți de la PNL, răspunsul va fi simplu:

«Pentru stabilitate, responsabilitate și interes național».

Desigur, copleșitor. Cum pot apăra interesul național, în majoritatea lor fiind de fapt, împotriva deciziei partidului!? Realitatea îmi va demonstra dacă am sau nu dreptate.

De aceea noul model politic reformator, unic, propus de PNL în opoziție este democrația inversă:

Pleacă votații și rămân numiții din PNL!

PS1:

Vedeți cu câtă disperare și patos cerea PNL altora să plece din toate funcțiile odată cu plecarea din guvern:

«să plecați din toate funcțiile, din toate funcțiile, da așa, din toate funcțiile, plecați, plecați…»

PNL-iștii au uitat!?

PS2:

Prezentul pamflet nu este atac la nimeni, că nu mă interesează, nefiind interesat de subiect; este gândirea minții mele și părerea mea - ca un delict liberal.

PS3:

Știu. Pentru unii sunt PSD-ist, pentru alții AUR-ist, pentru alții - trădător, pentru alții nenorocit… ș.a.m.d. Îmi place asta și vă pot trimite o carte de-a mea să o răsfoiți (nu are poze!)”, notează Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: