Rezidențiat 2025: Absolvenții UMF Cluj, primele punctaje pe țară la Medicină Dentară și Farmacie. Rector Anca Buzoianu: „Ați fost cei mai buni!”

Rezultate extraordinare pentru absolvenții UMF Cluj la examenul de rezidențiat, care s-au plasat pe primul loc la nivel național la domeniile Medicină Dentară și Farmacie.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesorul Anca Buzoianu, a anunțat rezultate extraordinare obținute de absolvenții școlii de medicină clujeană la concursul național de rezidențiat.

„Așteptăm statisticile oficiale, dar suntem convinși că, la fel ca și în anii anteriori, ați fost cei mai buni, atât la promovabilitate, cât și la punctajele mari obținute”, a transmis rectorul Anca Buzoianu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, în urma desfășurării concursului național de rezidențiat, absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” au obținut cele mai mari punctaje pe țară la domeniile Medicină Dentară și Farmacie.

La domeniul Medicină, Clujul a avut al doilea punctaj.

Organizare impecabilă

„Organizarea a fost impecabilă, mulțumesc colegilor mei din comisia locală de rezidențiat, tuturor celor 256 de colegi implicați în supraveghere și în corectarea grilelor, ați arătat încă o dată ca suntem o echipă grozavă.

În mijlocul tulburărilor de toate felurile, a feluritelor scandaluri și frământări din societatea românească, noi mergem înainte și ne facem treaba. Foarte bine. Bravo tuturor, candidați și organizatori. Well done!”, a adăugat rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, în mesajul transmis.

1.159 de candidați au susținut duminică, 16 noiembrie, examenul național de rezidențiat organizat la Cluj-Napoca de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

La concursurile de intrare în rezidențiat din ultimii ani, absolvenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca au confirmat, în mod constant, excelența academică a instituției, obținând cele mai bune rezultate la nivel național.

