Edi Iordănescu i-a dat răspunsul lui Neluțu Varga despre venirea la CFR Cluj!

CFR Cluj încheie cu fruntea sus acuala ediție. După ce a schimbat trei antrenori iar la un moment dat se afla în pericolul insolvenței, formația din Gruia s-a redresat sub comanda lui Daniel Pancu.

Pe lângă cele două Supercupe, Iordănescu a contribuit și la două titluri la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR are șanse mari să participe și în sezonul viitor în competițiile europene, însă parcursul remarcabil sub comanda tehnicianului i-ar putea aduce alte probleme patronului Neluțu Varga.

Conctractul dintre Pancu și CFR Cluj expiră la finalul acestui sezon, însă el va fi prelungit în cazul în care echipa se califică în cupele europene în stagiunea viitoare. Noua înțelegere prevede și o clauză de reziliere în valoare de 100.000 de euro, care ar putea fi plătită chiar de echipa de suflet a antrenorului: Rapid.

Giuleștenii se vor despărți de Costel Gâlcă la finalul play-off-ului, iar Pancu pare favorit să îi ia locul. Potrivit Fanatik, tehnicianul este decis să renunțe la bonus pentru a rămâne liber de contract.

Cine vine în Gruia din vară?

În acest caz, patronul Neluțu Varga, președintele Iuliu Mureșan și directorul executiv Marian Copilu au intrat în gardă și se gândesc să numească un nou antrenor, iar pe lista scurtă se află trei variante: Laszlo Balint, Toni Conceicao și Tony da Silva. Toți trei au mai trecut pe la CFR Cluj, fie în calitate de jucător, fie de antrenor.

Totuși, visul finanțatorului ar fi readucerea lui Edi Iordănescu în Gruia, cel care i-a mai pregătit pe ardeleni în două perioade: 2018 și 2020-2021, timp în care a contribuit la două titluri de campion și două Supercupe. Fostul selecționer a reacționat după interesul CFR-ului de a-l aduce din vară.

„O știre importantă, legată de fotbalul nostru, foarte importantă. Edi Iordănescu i-a anunțat aseară pe cei de la CFR Cluj că le va da răspunsul peste trei săptămâni. Deci, dacă CFR Cluj îl vrea pe fostul selecționer antrenor, va trebui să mai aștepte trei săptămâni. Dacă nu, asta e.

Edi Iordănescu a mai cerut răgaz trei săptămâni, probabil are ceva oferte, mă gândesc. Abia după trei săptămâni le dă răspunsul celor de la CFR dacă merge la CFR. Deci, Neluțu Varga va trebui să aștepte trei săptămâni ca să aducă unul dintre cei mai râvniți tehnicieni”, a anunțat jurnalistul Cristi Coste, potrivit Fanatik.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: