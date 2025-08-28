„Copiii României merită o educație de calitate” – apelul oamenilor de cultură români pentru Guvernul Bolojan. Sute de profesori, scriitori, actori și artiști cer eliminarea măsurilor de austeritate din învățământ.

Peste 300 de profesori, cercetători, artiști și jurnaliști din țară și din diaspora au lansat un apel public prin care cer Guvernului Bolojan eliminarea măsurilor de austeritate din învățământ.

Apelul oamenilor de cultură români pentru Guvernul Bolojan: „Copiii României merită o educație de calitate”| Foto: pixabay.com

Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan Educației prin creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor au un impact economic nesemnificativ, însă pachetul fiscal va avea efecte negative de durată asupra sistemului de învățământ, semnalează oamenii de cultură din România în apelul public prin care solicită Guvernului eliminarea acestor măsuri.

„Susținem ferm că nu este eficient să reducem riscul de intrare în incapacitate de plată generând probleme și mai mari prin tăierile din educație. Dimpotrivă, modul acesta guvernamental de acțiune împotriva educației conduce la o amplificare și mai dezastruoasă a crizei”, susțin semnatarii scrisorii publice „Stop austerității în educație - 5 principii pentru reconstrucția sistemului de educație din România”, informează Agerpres.ro

Inițiatorii documentului afirmă că Educația nu este o cheltuială, ci singura investiție care garantează viitorul României.

Printre primii semnatari se numără scriitorii Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Lavinia Braniște, Radu Vancu, Alex Tocilescu, regizorii Radu Jude, Bogdan Mureșanu, Botond Nagy, Monica Stan, Oana Giurgiu, Eugen Jebeleanu, Catinca Drăgănescu și Emanuel Pârvu, managerul cultural Corina Șuteu, producătoarea Ada Solomon, actorii Ada Galeș, Alex Bogdan, Lia Bugnar, Andi Vasluianu, Katia Pascariu, Ilinca Manolache, Anghel Damian, vloggerul Silviu Istrate, jurnaliștii Victor Ilie, Mihai Radu, Luiza Vasiliu și artiștii Lia și Dan Perjovschi, alături de numeroși alți artiști, politologi, profesori și cercetători din țară și din diaspora.

Cinci principii pentru reconstrucția Educației

Semnatarii propun următoarele principii pentru reconstrucția Educației:

*Educația - prioritate națională - fundament al democrației și al dezvoltării durabile;

*Statul - garant al accesului egal la Educație: niciun copil lăsat în urmă;

*Finanțare corectă - 6% din PIB pentru Educație și 1% pentru Cercetare;

*Convergența cu standardele europene: valori, acces la cultură, sprijin real pentru elevi și profesori (școală după școală și masă caldă pentru toți);

*Reconstrucția statutului profesorilor: salarii competitive, stabilitate legislativă și recunoaștere socială.

Manifest pentru școală și viitor

Scrisoarea reprezintă, după cum susțin semnatarii acesteia, un manifest pentru școală, pentru democrație și pentru viitor, în condițiile în care educația nu poate fi redusă „la un calcul contabil”:

„Guvernul a anunțat și a luat măsuri care aduc economii nesemnificative pentru bugetul țării, dar pun în pericol viitorul unei întregi generații: comasarea școlilor, clase supraaglomerate, reduceri de personal de specialitate și de personal auxiliar și supraîncărcarea profesorilor. Această alianță pentru educație este o inițiativă civică fără apartenență politică, formată din profesori, cercetători, părinți, artiști și oameni de cultură și avertizează că aceste politici vor adânci abandonul școlar, vor favoriza scăderea calității actului educațional și, nu în ultimul rând, vor fragiliza democrația și economia României”, afirmă sursa citată.

România alocă doar 3% din PIB pentru Educație: un copil din patru abandonează școala și nu ajunge la liceu

România cheltuiește puțin peste 3% din PIB pentru educație, iar media europeană trece de 5%. Un copil din patru abandonează școala înainte de liceu, iar numărul absolvenților de studii superioare este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, potrivit datelor prezentate de Alianța pentru Educație, arată sursa citată.

Între timp, profesorii pleacă din sistem, iar tinerii nu mai intră în învățământ, descurajați de salariile mici și instabilitate. Astfel, în loc să răspundă acestor vulnerabilități, Guvernul alege comasări, clase și mai aglomerate și tăieri de posturi - măsuri care nu rezolvă nimic și adâncesc criza.

