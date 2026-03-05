Român condamnat în Rusia pentru că ar fi spionat în favoarea Ucrainei. Câți ani de închisoare a primit?

Un cetățean român a fost condamnat la închisoare în Rusia pentru că ar fi spionat în favoarea Ucrainei.

Un român a fost condamnat la închisoare în Rusia | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat joi, 5 martie 2026, condamnarea unui cetățean român în Federația Rusă, acest caz este în atenție încă din decembrie 2024.

„Diplomația” rusă refuză colaborarea cu România în cazul cetățeanului condamnat

„Confirmăm condamnarea cetățeanului român. Avem cazul în atenție încă din decembrie 2024. Am solicitat părții ruse în repetate rânduri, atât la București, cât și la Moscova, facilitarea accesului la cetățeanul român în vederea acordării de asistență consulară, conform Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare. Până la acest moment, partea rusă nu a răspuns solicitărilor noastre repetate. Suplimentar, suntem în dialog cu familia cetățeanului român pentru a le transmite informații despre situația acestuia. La acest moment, în scopul gestionării eficiente a acestui caz, nu putem furniza alte informații'', a precizat Ministerul Afacerilor Externe.

Un cetățean român a fost condamnat joi de un tribunal din regiunea rusă Krasnodar (sudul Rusiei) la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a anunțat tribunalul rus, citat de Reuters și AFP, potrivit Agerpres.ro.

Într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al tribunalului din Krasnodar susține că bărbatul, pe care îl numește Adrian-David Chercio, colecta și transmitea informații Ucrainei despre instalațiile de apărare antiaeriană din orașul-stațiune Soci.

El a fost găsit vinovat că, „din proprie inițiativă”, a contactat în noiembrie 2024 un angajat al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) și i-a transmis informații privind forțele ruse, potrivit instanței.

Filiala din Soci (regiunea Krasnodar) a Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) anunțase la 25 aprilie 2025 că a reținut un cetățean român, născut în 2002, despre care susținea că ar fi implicat în activități de spionaj în favoarea serviciilor speciale din Ucraina. FSB afirma în anunțul publicat pe site-ul său că, în vara anului 2024, persoana reținută, la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene, a colectat și a transmis informații privind locațiile instalațiilor de apărare aeriană situate în orașul Soci.

În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-ar fi promis cetățeanului român, conform solicitării acestuia, să-l ajute să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture formațiunii de voluntari a VSU (forțele armate ale Ucrainei) pentru a participa la operațiunile de luptă împotriva Rusiei.

După arestare, Departamentul de Investigații al FSB din regiunea Krasnodar din Rusia a deschis un dosar penal împotriva persoanei reținute pentru infracțiunea de spionaj, prevăzută la articolul 276 din Codul Penal al Federației Ruse.

