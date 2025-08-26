Acordarea voucherelor de vacanță pentru 2025, anunțată de Ministerul Educației pe final de vară

Pe final de vară, Ministerul Educației a anunțat, marți, acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din învățământ pentru anul 2025. Astfel, profesorii vor primi vouchere în valoare de 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Problema vocucherelor de vacanță a reprezentat una dintre revendicările profesorilor încă de la greva japoneză din iunie.

„O altă problemă ar fi coborârea pragului salarial în funcție de care se acordă aceste vouchere de vacanță și indemnizația de hrană, care va determina eliminarea acestor drepturi și va conduce la o scădere a puterii de cumpărare și sunt afectați mai ales personalul de predare, care sunt la început de carieră, personal auxiliar și administrative”, declara în iunie 2025 pentru monitorulcj.ro Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC).

Ministerul Educației a anunțat, marți, că voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie

„A fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru angajații din sistemul de educație în anul 2025”, se arată în informarea publicată de ministerul condus de clujeanul Daniel David.

Conform regulamentului, voucherele se vor acorda angajaţilor din sistemul de educaţie ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.

Astfel, voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

„Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru”, afirmă sursa citată.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial.

Măsura a fost anunțată de Ministerul Educației cu câteva zile înainte de finalul vacanței de vară. Coborârea pragului salarial în funcție de care se acordă voucherele de vacanță a reprezentat una dintre nemulțumirile sindicaliștilor din Educație anunțate odată cu declanșarea acțiunilor de protest din iunie 2025.

