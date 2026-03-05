Nicușor Dan, reacție publică la propunerea lui Emmanuel Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței: „România este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite”

Nicușor Dan a reacționat, joi, la propunerea lui Emmanuel Macron de intrare a României sub o posibilă „umbrelă nucleară” a Franței: „România este acoperită”, transmite președintele Dan.

Nicușor Dan: „România este sub umbrela nucleară NATO, este acoperită”|Foto: presidency.ro

Întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru țara noastră, președintele Nicușor Dan a declarat că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO

În cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, Nicușor Dan a arătat că România, ca toate țările în NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite:

„În primul rând, România, ca toate țările în NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite. Acesta este primul lucru.

Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Deci, din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară'', a spus Nicușor Dan, la o conferință de presă comună cu omologul său, Karol Nawrocki, întrebat cum se poziționează față de faptul că România a fost invitată de Franța la extinderea umbrelei nucleare, potrivit Agerpres.ro

Parteneriat strategic cu Franța

Nicușor Dan a precizat că țara noastră are un parteneriat strategic cu Franța.

„Noi, după cum știți, avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici”, a adăugat Nicușor Dan.

„Cooperarea cu Alianța Nord Atlantică, cu SUA garantează un domeniu compatibil de securitate din Polonia, din regiunea Europei Centrale și de Est”, a afirmat, la rândul său, președintele Poloniei.

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, președintele Nicușor Dan a mai precizat că românii sunt „absolut protejați”:

„Nu există niciun fel de îngrijorare în acest moment”, a mai spus Nicușor Dan.

