U-BT, duel cu Steaua Roșie Belgrad în Liga Adriatică!

U-BT Cluj-Napoca revine în Btarena pentru primul duel de foc din Top 8 al Ligii Adriatice.

U-BT a câștigat Cupa României / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Duminică, 8 martie, de la ora 19:00, alb-negrii vor da piept cu Steaua Roșie Belgrad, una dintre cele mai titrate echipe din baschetul european.

Va fi pentru a treia oară când cele două echipe vor sta față în față, însă pentru prima oară într-un meci oficial.

U-BT și Steaua Roșie s-au mai întâlnit în meciuri amicale în perioadele de pregătire dinaintea sezoanelor 2015-2016 și 2022-2023.

Clubul din capitala Serbiei a sărbătorit la începutul acestei luni 81 de ani de la înființare. De atunci și până azi, Steaua Roșie a reușit să câștige de 24 de ori campionatul intern, incluzând perioade cu 10 și 9 campionate câștigate la rând.

În vitrina formației din Belgrad se mai află 15 Cupe, 7 titluri în Liga Adriatică și câte o SuperCupă, atât pe plan intern, cât și în competiția regională. Pe plan european, Zvezda a triumfat în FIBA Saporta Cup, în sezonul 1973-1974.

În Liga Adriatică, Zvezda a încheiat Grupa B pe locul secund, cu 12 victorii și 4 înfrângeri, în spatele marii ei rivale, Buducnost Voli, formație cu care ne vom duela miercuri, 11 martie, pentru un loc în sferturile de finală ale EuroCup, și trei zile mai târziu, în etapa a 3-a din Top 8.

Atât U-BT, cât și Steaua Roșie vin după ce au câștigat Cupa pe plan intern. „Alb-negrii” au pus mâna pe trofeu pentru a 7-a oară, după succesul împotriva rivalilor de la CSM Oradea, în timp ce sârbii au trecut de KK Mega Belgrad, pentru al 6-lea titlu consecutiv.

