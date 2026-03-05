Canalul Morii poluat cu ape murdare din Pârâul Calvaria. Adrian Dohotaru: „În subteran, apa ajunge să preia mizeria din Mănăștur”.

Situație alarmantă semnalată în Cluj-Napoca! Apa care ajunge în Canalul Morii ar putea fi contaminată cu ape murdare provenite din Pârâul Calvaria, după ce cursul de apă intră în subteran în zona Mănăștur.

Canalul Morii, unul dintre cele mai vechi cursuri de apă din Cluj-Napoca, ar putea fi afectat de ape murdare provenite din Pârâul Calvaria, după ce cursul intră în subteran în zona Mănăștur. Foto: Adrian Dohotaru

Activistul de mediu Adrian Dohotaru avertizează că problema persistă de mai mulți ani și devine cu atât mai gravă în contextul proiectelor de redeschidere a unor porțiuni de pârâu din oraș. Probleme serioase de poluare ar putea afecta Canalul Morii din Cluj-Napoca, după ce apa provenită din zona „La Terenuri” din cartierul Mănăștur ajunge să fie contaminată în subteran. Potrivit activistului de mediu Adrian Dohotaru, apa este curată la suprafață, însă situația se schimbă radical după ce cursul intră în rețeaua subterană.

„Sus, la Terenuri, apa e curată, dar când intră în subteran preia mizeria din Mănăștur, de la Pârâul Calvaria, și ajunge astfel în Canalul Morii”, avertizează Adrian Dohotaru.

Activistul Adrian Dohotaru susține că problema nu este una nouă, fiind semnalată și în trecut, însă situația pare să se repete constant. În anumite perioade, mirosul puternic din zonă ar indica faptul că apa transportă reziduuri provenite din sistemul de canalizare sau din scurgeri necontrolate.

„Am semnalat și eu mai demult că vine mizerie din Pârâul Calvaria în Canalul Morii. Situația este cu atât mai gravă cu cât există proiecte de decopertare a unor porțiuni din Pârâul Popii în cadrul intervențiilor de la Canalul Morii”, a explicat Adrian Dohotaru.

Dispute privind debitul de apă din Canalul Morii

Problema se intersectează și cu modul în care este gestionat debitul de apă din Canalul Morii. În zona străzii Rozelor, municipalitatea ar prefera ca o parte din apă să fie direcționată direct spre Someș, în apropierea vechii Săli a Sporturilor, pentru a evita eventualele probleme de inundații sau de întreținere a canalului.

Potrivit activistului de mediu, această decizie a dus însă la scăderea debitului de apă din Canalul Morii, care în unele perioade rămâne doar cu un fir subțire de apă.

„Primăria nu prea vrea apă pe Canalul Morii în zona Rozelor și cere Apelor Române să direcționeze debitul spre Someș, în zona vechii Săli a Sporturilor. Eu aș fi pentru o variantă în care debitul spre canal să fie închis doar când există risc de inundații, nu permanent, cum se întâmplă de vreo doi ani”, spune Dohotaru.

Canalul Morii, între revitalizare și riscuri de poluare

Canalul Morii este unul dintre cele mai vechi cursuri de apă din Cluj-Napoca și a devenit în ultimii ani subiectul mai multor proiecte de revitalizare urbană. Inițiativele civice au cerut redeschiderea unor porțiuni de pârâu și transformarea zonei într-un spațiu public mai prietenos pentru locuitori.

În acest context, specialiștii și activiștii de mediu spun că problema poluării trebuie clarificată urgent, pentru a evita ca lucrările de reamenajare să fie afectate de apă contaminată.

Situația ridică întrebări și cu privire la starea rețelei de canalizare și la modul în care sunt gestionate scurgerile din cartierul Mănăștur, una dintre cele mai populate zone ale orașului.

Activistul de mediu susține că problema ar trebui investigată rapid de autoritățile responsabile, deoarece impactul asupra mediului și asupra calității apei ar putea fi semnificativ dacă sursa poluării nu este identificată și eliminată.

Informațiile vin după ce Monitorul de Cluj a publicat imagini de la Baza Sportivă „La Terenuri”, unde clujenii au observat un debit neobișnuit de mare pe pârâul Calvaria, apa formând chiar un șirag de mici cascade în albie.

3 martie 2026, baza sportivă „La Terenuri”. Debit crescut pe pârâul Calvaria, unde apa formează un șirag de cascade, posibil ca urmare a lucrărilor din zona Canalului Morii.

Foto: Banciu Andrei

Contactați telefonic, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa au transmis, miercuri, că o avarie la o conducă aparținând de Compania de Apă Someș ar fi provocat acea mini-cascadă.

Răspunsul Companiei de Apă Someș

„Nu este vorba despre o avarie. Începând de ieri după-amiază, din data de 2, efectuăm o operațiune de întreținere planificată, care presupune spălarea rezervorului de apă Negoiu. Apa rezultată din această procedură de spălare a fost dirijată temporar către acel canal”, a declarat pentru monitorulcj.ro Lucian Croitoru, director de comunicare în cadrul Companiei de Apă Someș.

