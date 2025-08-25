Profesorii continuă protestele în fața Ministerului Educației: „Scopul măsurilor promovate de Guvern este de a distruge învățământul de stat”. Sindicatele cer demisia lui Daniel David.

A 17-a zi de proteste susținute de sindicate în fața Ministerului Educației. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David.

Ministrul Educației, Daniel David | Foto: Inquam Photos - Gyozo Baghiu

Sindicaliștii din învățământ au pichetat, luni, sediul Ministerului Educației și Cercetării, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern.

„Învățământ de calitate”, „Educația e drept, nu statistică!”, „Clasă aglomerată, școală sufocată”, „Demisia!” – sunt doar câteva dintre mesajele transmise de profesorii care continuă protestele în fața Ministerului Educaței.

Profesorii continuă protestele în fața Ministerului Educației: „Scopul măsurilor promovate de Guvern este de a distruge învățământul de stat”.

„Ținta acestor guvernanți – a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Daniel David, nu este alta decât de a distruge învățământul de stat”, a declarat recent George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

În această săptămână, sindicatele din Educației vor picheta zilnic sediul Ministerului Educației.

Profesorii sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice – una din „cele mai mari” din Uniunea Europeană.

„Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, transmit sindicaliștii din învățământ.

În perioada 25 - 29 august, precum și pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federații din Educație vor organiza pichete de protest la Ministerul Educației și Cercetării.

„Dacă vom fi tratați cu indiferență, iar Guvernul va pune în practică propunerile de măsuri care au apărut în spațiul public, suntem hotărâți să declanșăm ample acțiuni de protest urmând, poate, chiar la începutul anului școlar să declanșăm greva generală”, declara la mijlocul lunii iunie Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (SLIPC), pentru monitorulcj.ro

În perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12:00 - 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei.

Pe 8 septembrie, în prima zi a noului an școlar, urmează să aibă loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei - Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 - 16:00. Protestele au început la finalul lunii iulie.

Creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor sunt doar câteva dintre măsurile aprobate de Guvern și susținute de ministrul Educației, Daniel David, care i-au scos pe profesori în stradă.

