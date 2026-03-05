Scade prețul la curentul electric. Premierul Ilie Bolojan: „Nu va fi de pe o zi pe alta”.

Guvernul condus de Ilie Bolojan are un plan pentru reducerea prețurilor în zona de energie electrică.

Premierul Ilie Bolojan: „Avem un plan pentru reducerea prețurilor la energie, dar nu va fi de pe o zi pe alta” | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (ministrul Energiei - n.red.), pe care-l vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra, în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta”, a declarat Ilie Bolojan, joi, la Palatul Victoria.

Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Deschidem piața pentru cei care vor ă investească cu adevărat și a reduce costurile”

El a precizat că măsurile vizează, între altele, „deblocarea capacităților de rețea”.

Deci, desființarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit, practic, întreaga capacitate de racordare la rețelele de electricitate și trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile”, a explicat Bolojan.

E nevoie, apoi, de creșterea capacităților de stocare, a adăugat acesta.

„Și prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe Fondul de modernizare, pentru a cofinanța investiții în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în orele de vârf, în așa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină”, a afirmat Bolojan.

O măsură importantă este cea de a urgenta investițiile în zona sistemului energetic. Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare, a mai precizat premierul.

„De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în așa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor, care înseamnă întăriri de rețele, extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări și așa mai departe. Pentru că doar printr-o creștere a capacităților de producție putem, în termeni reali, să reducem prețul”, a mai declarat Bolojan.

Premierul a menționat și aspectul legat de îmbunătățirea administrării companiilor de stat din domeniu.

„NuclearElectrica și Hidroelectrica, cumulat, produc peste 40% din producția noastră de energie. De exemplu, Transelectrica, Complexul Oltenia și așa mai departe, fiecare îmbunătățire la o companie care este un operator important înseamnă prețuri mai bune, o eficiență mai mare. Și nu în ultimul rând, trebuie să susținem o competitivitate ridicată pe piața de energie, în așa fel încât când ai oferte mult mai bune în piață, cetățenii României să știe și să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piață, pentru a avea prețuri în piață, în așa fel încât să avem și o energie mult mai ieftină”, a evidențiat Bolojan.

