Renovarea sediului Prefecturii Cluj, tot mai aproape de finalizare. Lucrările costă peste 30 mil. lei.

Lucrările avansează pe zi ce trece la sediul Prefecturii Cluj, iar deja Palatul Administrativ al instituției și-a recăpătat strălucirea.

Lucrările avansează la sediul Prefecturii Cluj | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj

Prefectura Cluj a anunățat stadiul la care au ajuns lucrările de reabilitare la Palatul Administrativ.

„Palatul Administrativ, sediul Instituției Prefecturii - Județul Cluj și-a recăpătat strălucirea de altădată. Lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ, sediul Instituției Prefectului- Județul Cluj, avansează într-un ritm susținut și suntem mândri să arătăm primele imagini cu exteriorul reabilitat”, a transmis Prefectura Cluj, într-o postare publicată, joi, 5 martie 2026, pe pagina de Facebook a institușiei.

Potrivit sursei citate, din punct de vedere arhitectural, această clădire este încadrată în stilul Secession (Art Nouveau) lechnerian. Prin eforturile conducerii instituției, a echipei de proiect, a arhitecților, constructorilor, restauratorilor, clădirea transformă inima orașului, alături de alte proiecte, într-o zonă elegantă. Proiectul, de o importanță majoră pentru comunitatea clujeană, vizează atât consolidarea și modernizarea clădirii, cât și redarea strălucirii sale arhitecturale de la momentul edificării, în 1910.

„Proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ reprezintă o intervenție complexă, care integrează lucrări de consolidare structurală, restaurare arhitecturală și modernizare a infrastructurii tehnice. Monitorizăm permanent derularea lucrărilor, pentru a ne asigura că soluțiile implementate respectă atât standardele actuale de eficiență energetică, cât și principiile de conservare a patrimoniului. Obiectivul nostru este de a avea o clădire sigură, funcțională și durabilă, care să deservească în mod optim activitatea instituției și nevoile cetățenilor.

Mulțumesc Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru includerea proiectului nostru în Memorandum, fapt care oferă garanția continuării finanțării lucrărilor. De asemenea, mulțumesc colegilor din echipa de proiect din cadrul Instituției Prefectului, echipelor de proiectare, constructorilor și restauratorilor pentru profesionalismul cu care gestionează fiecare etapă a acestei intervenții complexe, asigurându-ne că rezultatul final respectă atât patrimoniul istoric al clădirii, cât și cerințele unei instituții moderne”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna, citată în comunicatul instituției.

Gradul de execuție la momentul actual este 65%.

Conform sursei citate, pe lângă lucrările de restaurare, proiectul implementează și soluții moderne, esențiale pentru o clădire publică a secolului XXI. Întreaga infrastructură de energie electrică și termică este în curs de modernizare, pentru a asigura eficiență energetică și costuri de întreținere reduse. De asemenea, clădirea va beneficia de noi funcționalități, menite să faciliteze accesul tuturor cetățenilor, printre care și instalarea unui ascensor modern pentru persoanele cu dificultăți de deplasare.

Prefectura a mai precizat că reabilitarea Palatului Administrativ nu este doar o investiție în consolidarea unei clădiri, ci și un act de respect pentru patrimoniul cultural și istoric al Clujului și asigură că această bijuterie arhitecturală va continua să servească cetățenii și să domine peisajul urban pentru încă mulți ani de acum înainte.

33 de milioane de lei pentru reabilitarea sediului Prefecturii Cluj

„Renovarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B” este un proiect finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul axei 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Componenta 5 -Valul renovării.

Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de 33,71 milioane lei cu TVA, executantul este Asocierea EURAS SRL. Durata de execuție a lucrărilor este 30 iunie 2026.

Scurt istoric al Palatului Administrativ

În clădire a funcţionat Camera de Comerţ şi Industrie în perioada 1910- 1940. De-a lungul anilor, aici a mai funcţionat, după 1947, Primăria, dar şi Comitetul Regional al Partidului Muncitoresc Român, până în 1965, apoi Comitetul Judeţean al Partidului Comunist Român, până în 1989.

Tot aici a mai funcţionat şi revista românească Societatea de Mâine, din anul 1926. După 1990, clădirea a servit ca sediu al Consiliului Judeţean Cluj şi al Prefecturii Cluj iar din 2011, clădirea este doar sediul Instituției Prefectului- Județul Cluj.

Edificiul are trei faţade libere, spre trei străzi distincte, fiind organizat în jurul a două curţi de lumină. Proiectul clădirii a fost gândit de celebrul arhitect Josef Huber, într-o compoziţie de mare plasticitate, îmbinând elemente populare cu cele de factură gotică, renaştere maură şi denotă influenţa puternică a Secesionului francez. Cu un soclu mozaicat şi trei nivele, cu o faţada principală având la colţuri corpuri semicilindrice uşor decroşate, acoperite cu foiţă de plumb şi amintind de pinacli gotici, clădirea se distinge uşor în ansamblul arhitectural al centrului oraşului Cluj-Napoca. Cu o profilatură bogată a golurilor şi a aticului, în plan central, cu balcoane semicilindrice pe console, cu un parapet traforat în formă de palmete, acest edificiu poate fi considerat reprezentativ pentru Stilul 1900 la Cluj și a devenit un reper pentru instituţiile locale şi pentru locuitorii Clujului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: