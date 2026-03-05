Emil Boc, întâlnire cu primarii din rețeaua EuroCities: Asigurarea fondurilor europene pentru orașe și regiuni, pe agenda discuțiilor

Emil Boc, întâlnire cu primarii din rețeaua EuroCities: „Dialogul este esențial pentru a consolida unitatea europeană în jurul noilor priorități strategice”|Foto: Emil Boc - Facebook

Asigurarea fondurilor europene pentru orașe și regiuni, dar și consolidarea colaborării în vederea noilor priorități strategice s-au regăsit pe agenda de lucru a primarilor dintr-o serie de orașe europene, parte a rețelei Eurocities, precum Cluj-Napoca (România), Ghent (Belgia), Atena (Grecia), Varșovia (Polonia) și Lodz (Polonia).

Clujul este parte a rețelei europene Eurocities, ce include peste 200 de orașe din 38 de țări. Scopul organizației vizează asigurarea proceselor colaborative între orașele membre, oferind platforma necesară pentru ca reprezentanții locali să facă schimb de experiențe și bune practici.

„Am avut o întâlnire pragmatică în care am discutat modalitățile prin care putem asigura fonduri europene pentru orașe și regiuni atât acum cât și după 2027”, a transmis primarul Clujului Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

După cum a semnalat edilul Clujului, dialogul constructiv între organismele europene și guvernele naționale asigură coerența politicilor de coeziune și consolidează cooperarea în cadrul noilor priorități strategice:

„Dialogul cu Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European și guvernele naționale sunt esențiale pentru a consolida unitatea europeană în jurul noilor priorități strategice, dar și pentru asigurarea unei politici de coeziune cu un rol puternic al orașelor și regiunilor UE”, a mai adăugat primarul Emil Boc.

La intalnire au participat Mathias De Clercq, primar Ghent (Belgia) și președinte Eurocities, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, precum și Haris Doukas, primar Atena (Grecia), Rafał Trzaskowski, primar Varșovia (Polonia) și Hanna Zdanowska, primarul orașului polonez Lodz.

De altfel, în 2024, Clujul a găzduit conferința anuală Eurocities, în urma unei candidaturi selectate de un juriu internațional. Anul trecut, conferința europeană Eurocities s-a desfășurat la Braga (Portugalia).

