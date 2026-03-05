Încă peste 30 de medicamente GRATUITE și compensate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Este una din cele mai ample actualizări”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că încă 33 de medicamente vor fi compensate și gratuite.

Mai multe medicamente vor fi compensate și gratuite | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate, iar pentru alte 19 medicamente se vor extinde indicațiile terapeutice.

Peste 90 de medicamente incluse pe lista de GRATUITE și compensate în ultimele 7 luni

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi. Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit ministrului, va fi introdus în sistem primul medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie, destinate tratamentului pentru:

melanom

carcinom hepatocelular

colangiocarcinom

mielom multiplu

macroglobulinemie Waldenstrom

limfoame

cancer pulmonar fără celule mici

cancer mamar

cancer de prostată

tumori solide cu mutații genetice

tumori gastro-intestinale stromale (GIST)

În același timp, se asigură acces la tratament pentru boli grave și rare, precum: arterită cu celule gigante hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburări din spectrul neuromielitei optice, deficit de lipază acidă lizozomală, boala Fabry.

CITEȘTE ȘI:

În plus, pentru 19 medicamente deja compensate se extind indicațiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate și pentru alte afecțiuni, inclusiv:

trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică

sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică)

boala Niemann-Pick tip C

boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică

alkaptonurie

nefropatie cu IgA

colită ulcerativă moderată sau severă

artrită psoriazică

artrită asociată entezitei

artrită psoriazică juvenilă

febră mediteraneană familială

sindroame autoinflamatorii rare

cancer pulmonar cu mutație BRAF

gliom la copii și adolescenți

limfom folicular recidivant sau refractar

cancer tiroidian diferențiat avansat

miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice.

„Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: