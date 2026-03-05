Sănătate
Încă peste 30 de medicamente GRATUITE și compensate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Este una din cele mai ample actualizări”.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că încă 33 de medicamente vor fi compensate și gratuite.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate, iar pentru alte 19 medicamente se vor extinde indicațiile terapeutice.
Peste 90 de medicamente incluse pe lista de GRATUITE și compensate în ultimele 7 luni
„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi. Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a scris ministrul pe Facebook.
Potrivit ministrului, va fi introdus în sistem primul medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie, destinate tratamentului pentru:
- melanom
- carcinom hepatocelular
- colangiocarcinom
- mielom multiplu
- macroglobulinemie Waldenstrom
- limfoame
- cancer pulmonar fără celule mici
- cancer mamar
- cancer de prostată
- tumori solide cu mutații genetice
- tumori gastro-intestinale stromale (GIST)
În același timp, se asigură acces la tratament pentru boli grave și rare, precum: arterită cu celule gigante hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburări din spectrul neuromielitei optice, deficit de lipază acidă lizozomală, boala Fabry.
În plus, pentru 19 medicamente deja compensate se extind indicațiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate și pentru alte afecțiuni, inclusiv:
- trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică
- sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică)
- boala Niemann-Pick tip C
- boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică
- alkaptonurie
- nefropatie cu IgA
- colită ulcerativă moderată sau severă
- artrită psoriazică
- artrită asociată entezitei
- artrită psoriazică juvenilă
- febră mediteraneană familială
- sindroame autoinflamatorii rare
- cancer pulmonar cu mutație BRAF
- gliom la copii și adolescenți
- limfom folicular recidivant sau refractar
- cancer tiroidian diferențiat avansat
- miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice.
„Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor”, a adăugat Alexandru Rogobete.
Foto: DepositPhotos.com
