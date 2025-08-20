Instituțiile de învățământ preuniversitar din Cluj, reorganizate: 12 licee, școli, grădinițe și creșe se desființează

Reorganizarea școlilor și comasarea unităților de învățământ cu mai puțin de 500 de elevi lovește direct în învățământul clujean. Cel puțin 12 creșe, grădinițe, școli și licee vor fi desfiinnțate.

Reorganizarea școlilor și comasarea unităților de învățământ se desfășoară pe repede-înainte.

La nivel național, un număr de 850 școli se reorganizează în noul an școlar, iar peste 500 vor fi arondate altor instituții de învățământ preuniversitar mai mari.

„Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități.

În procesul de reorganizare a celor 850 de unități școlare, unele s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unități școlare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut în Legea 141/2025”, anunța săptămâna trecută Ministerul Educației.

În Cluj, comasarea instituțiilor de învățământ preuniversitar duce la desființarea a cel puțin 12 licee, școli, grădinițe și creșe din județ, inclusiv din Municipiul Cluj-Napoca.

Scopul acestor reorganizări vizează „optimizarea” rețelei școlare la nivelul județului Cluj, în contextul actualului cadru legislativ, respectarea criteriilor de funcționare a unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică prevăzute de lege, reducerea cheltuielilor prin consolidarea unităților de învățământ preuniversitar de stat sub pragul minim de elevi, precum și asigurarea calității actului educațional și a continuității procesului instructiv-educativ.

„Rețeaua școlară a județului Cluj, începând cu anul școlar 2025-2026 va avea mai puțin cu 12 unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică”, transmite, miercuri, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj în informarea remisă monitorulcj.ro

Măsurile sunt aplicate în contextul „Legii Bolojan” privind restructurarea fiscală, cu impact direct asupra sistemului de educație.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, a propus Ministerului Educației următoarele forme de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a funcționa cu personalitate juridică începând cu 1 septembrie 2025:

Municipiul Dej:

Grădinița cu Program Prelungit „Junior" Dej devine structură la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor" Dej;

Grădinița cu Program Prelungit „Junior" Dej Structura 1 devine structură la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Piticilor" Dej.

Municipiul Gherla:

Grădinița cu Program Prelungit „Veseliei" Gherla și Grădinița cu Program Normal „Veseliei" Structura 1 Gherla devin structuri la Grădinița cu Program Prelungit „Arici Pogonici" Gherla cu denumirile Grădinița cu Program Prelungit „Arici Pogonici" Structura 3 Gherla și Grădinița cu Program Normal „Arici Pogonici" Structura 4 Gherla;

Liceul Tehnologic Gherla devine structură la Liceul Toeretic „Ana Ipătescu” Gherla.

Comuna Bonțida:

Școala Profesională Răscruci, com. Bonțida devine structură la Școala Gimnazială Bonțida, com. Bonțida.

Comuna Florești:

Școala Gimnazială Luna de Sus, com. Florești devine structură la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai" Florești, com. Florești.

Municipiul Turda:

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor" Turda devine structură la Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț" Turda cu denumirea Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț" Structura 1 Turda;

Grădinița cu Program Prelungit „Poiana cu Castani" Turda și Grădinița cu Program Prelungit „Poiana cu Castani" Structura 1 Turda devin structuri la Grădinița cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu" Turda cu denumirile Grădinița cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu" Structura 4 Turda și Grădinița cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu" Structura 5 Turda;

Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan" Turda devine structură la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu" Turda;

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna" Turda și Școala Primară Waldorf Turda devin structuri la Școala Gimnazială „Avram Iancu" Turda;

Școala Profesională Poiana Turda devine structură la Colegiul Tehnic Turda.

Municipiul Cluj-Napoca:

Creșa cu Program Prelungit „Veronica" Structură Cluj-Napoca devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Buburuza" Cluj-Napoca;

Creșa cu Program Prelungit „Motanul Încălțat" Cluj-Napoca devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Universul Copiilor" Cluj-Napoca;

Creșa cu Program Prelungit „Martinel" Structura 1 devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Poienița" Cluj-Napoca;

Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei" Cluj-Napoca devine Structură la Școala Gimnazială „Traian Dârjan" Cluj-Napoca;

Grădinița cu Program Prelungit „Bambi" Structura 1 Cluj-Napoca devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare" Cluj-Napoca cu denumirea Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare" Structura 2 Cluj-Napoca;

Grădinița cu Program Prelungit „Floare De Iris" Cluj-Napoca, nivelul preșcolar, grupele cu program normal vor fi preluate de către Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Cluj-Napoca;

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca este preluat de Liceul Tehnologic „Alexandru Borza" Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, propunerile de reorganizare respectă cadrul legal în vigoare, fiind rezultatul consultărilor dintre Inspectoratul Școlar Județean Cluj și autoritățile publice locale, astfel încât „unitățile rezultate în urma fuziunilor vor fi în măsură să asigure continuitatea educației pentru toți elevii și preșcolarii”.

Elevii „nu vor fi afectați de acest proces administrativ și își vor continua parcursul educațional în aceleași spații destinate procesului de învățământ”, mai arată ISJ Cluj în documentul citat.

