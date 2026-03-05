A venit rezultatul RMN-ului și s-a aflat cât de gravă este accidentarea lui Alexandru Chipciu!

Alex Chipciu (36 de ani) a ieșit accidentat la ultimul meci pe care Universitatea Cluj l-a disputat.

Chipciu a ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

În minutul 18 al meciului din Cupă cu Hermannstadt, câștigat de clujeni cu 2-1, căpitanul Universității a acuzat dureri musculare și a cerut să fie schimbat.

Locul său în teren a fost luat de Alin Chinteș, însă jucătorul în vârstă de 19 ani ar putea avea de câștigat pe termen lung de pe urma accidentării lui Chipciu.

Potrivit celor de la Fanatik, problemele medicale pentru veteranul din apărarea Clujului nu sunt serioase, însă va lipsi între două și trei săptămâni.

Ratează barajul cu Turcia!

Vestea accidentării sale va afecta atât începutul play-off-ului pentru U Cluj, cât și parcursul echipei naționale, care, cel mai probabil, nu va putea conta pe serviciile sale la barajul contra Turciei pentru calificarea la Cupa Mondială.

„Pot să spun că 99% Bancu va fi titular la meciul cu Turcia. Ca o informație de ultima oră, Alex Chipciu va rata convocarea la meciul cu Turcia.

Și-a făcut RMN-ul după accidentarea din meciul de Cupă cu Hermannstadt. Are o leziune. 2-3 săptămâni va sta pe bară. Nu e ceva grav, dar 2-3 săptămâni va sta pe bară și nu va fi convocat pentru partida cu Turcia.

Dacă mai era vreun dubiu la un balotaj Bancu – Chipciu, nu mai există acest dubiu. Și eu nu cred că Mircea Lucescu va merge pe mâna lui Opruț la meciul cu Turcia.

Așadar, Bancu titular 99% la Istanbul, cu Turcia. Am vorbit cu cei de la U Cluj și mi-au spus că omul lipsește 2-3 săptămâni, ceea ce înseamnă că 100% nu va fi convocat”, a spus jurnalistul Cristi Coste, potrivit sursei citate.

