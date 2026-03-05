Prețurile la gaz, „înghețate” în România. Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Vom deveni independenți energetic”.

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență (OUG) prin care prețurile la gaz vor fi menținute.

Anunțul a fost făcut joi, 5 martie 2026, de prim-ministrul României, Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență în baza căreia vor fi menținute prețurile la gaz până în primăvara anului viitor.

„Cel mai important document care a fost astăzi (5 martie 2026 - n. red.) adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor”, a spus premierul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de guvern.

El a menţionat că decizia de a stabili un mecanism pentru menţinerea preţurilor a fost luată din trei considerente. Astfel, în 2027, România urmează să îşi dubleze capacitatea de alimentare cu gaz.

Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Vom deveni independenți energetic”

„Vom deveni practic independenţi şi cel mai bun moment pentru liberalizare în piaţa de gaz, pentru a nu avea niciun fel de şoc de creştere de preţuri, este în momentul în care oferta de gaz pe piaţă va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producţia internă şi o treime din importuri”, a precizat Bolojan.

Al doilea motiv este legat de asigurarea predictibilităţii economice şi sociale. În acest acest sens, Bolojan a afirmat că una dintre ţintele pe care Guvernul şi le-a asumat este coborârea ratei inflaţiei, iar o creştere a preţurilor la energie ar putea genera „puseuri” inflaţioniste.

„Al treilea motiv ţine de situaţia pe care o avem în zona Golfului, unde, inevitabil, din cauza sincopelor care au loc în aprovizionarea pieţelor globale cu ţiţei, cu gaz, suntem în situaţia în care, chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuşi, datorită faptului că preţurile pe aceste pieţe se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte şi asupra noastră”, a mai spus el.

