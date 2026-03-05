Un jucător de la FCSB a fost propus la „U” Cluj: „Dacă pleacă, e cel mai tare fotbalist!”

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede că Octavian Popescu (23 de ani) s-ar potrivi pe stilul celor de la Universitatea Cluj.

Octavian Popescu (cu numărul 10) a jucat doar pentru FCSB în Superligă / Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Intrat într-un con de umbră în ultimele două sezoane, Tavi Popescu nu mai este jucător de bază la FCSB.

Extrema stângă a avut un regres considerabil în ultimele ediții și, de la o cotă de piață de 4 milioane de euro în vara anului 2022, a ajuns la doar 850.000 de euro, în prezent, potrivit Transfermarkt.

Jucătorul a intrat în dizgrația patronului Gigi Becali și ar putea pleca de la campioana en-titre la finalul acestui sezon. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a venit cu o propunere surpriză pentru el.

Popescu, propus la Universitatea Cluj!

Dragomir este de părere că stilul de joc al lui Popescu s-ar potrivi cu cel impus de Cristiano Bergodi la „U” Cluj și, dacă această mutare s-ar realiza, fotbalistul ar putea „exploda” pe Cluj Arena.

„Tavi Popescu, dacă pleacă de la FCSB, este cel mai tare fotbalist. Să plece acum! Îi recomand să se ducă la „U” Cluj. Se bate acum la titlu, dacă se duce la „U” Cluj.

Eu, dacă aș fi conducător la Steaua (n.r. la FCSB), aș începe echipa cu el și Tănase. În jurul ăstora fac echipa. Cu Bîrligea și Târnovanu în echipă”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

În acest sezon, Tavi Popescu a bifat 17 apariții pentru FCSB în Superligă și a reușit o pasă decisivă. El a bifat și alte șase partide în faza principală din Europa League.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: