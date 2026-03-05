Președintele Curții de Apel Cluj, reacție dură la politica Guvernului Bolojan cu privire la magistrați. Dana Gîrbovan: „Campania de denigrare e răspunderea oamenilor politici din Coaliție”.

Reacție dură a președintelui Curții de Apel Cluj în cazul modificărilor pensiilor magistraților. Dana Gîrbovan acuză o lipsă de colaborare între puterile constituționale și denunță campania de denigrare orchestrată de Guvern: „Toată această campanie este, din punctul meu de vedere, în primul rând răspunderea Executivului”, spune magistratul clujean.

Foto: curteadeapelcluj.ro

După ce președintele Nicușor Dan a promulgat, la finalul lunii trecute, legea pensiilor magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale a României (CCR), președintele Curții de Apel Cluj, Dana Gîrbovan acuză Guvernul de campania de denigrare a magistraților.

De altfel, Curtea de Apel Cluj s-a regăsit pe lista semnatarilor memorandumului adresat președintelui Nicușor Dan, prin care solicitau reexaminarea legii de modificare a pensiilor magistraților.



Joi, în cadrul unei conferințe de presă, preşedintele Curţii de Apel Cluj, Dana Gîrbovan, a declarat că responsabilitatea pentru presiunea şi campania de denigrare la care a fost supusă justiţia în ultima perioadă este răspunderea Guvernului:

„Modalitatea şi tonul le-au dat Guvernul şi oamenii politici din coaliţie, care şi ei fac parte din această putere politică. Ce vă spuneam, judecător comparat cu vidanjor? (...) Cu siguranţă nu este o colaborare între puterile constituţionale ale statului român. Nu este un conflict pe care noi să ni-l dorim. Îmi doresc pentru justiţia din România o stare de normalitate. Toată această campanie este, din punctul meu de vedere, în primul şi în primul rând răspunderea Executivului”, a declarat Dana Gîrbovan, președintele CA Cluj, potrivit Agerpres.ro

Scade încrederea în justiție: „Un atac deosebit de grav la adresa unei puteri a statului”

Potrivit acesteia, în urma acestei campanii, încrederea în justiţie a scăzut cu 25%.

„O campanie ce a avut ca rezultat scăderea încrederii în justiţie cu un procent de aproape 25%. O astfel de scădere a încrederii în justiţie este fără precedent, în condiţiile în care anul trecut, aşa cum rezultă din toate rapoartele de bilanţ, activitatea justiţiei a fost în aceiaşi parametri, nu au existat modificări care să justifice în mod obiectiv o asemenea scădere dramatică.

A fost şi este în continuare un atac deosebit de grav la adresa unei puteri a statului român şi, în primul rând, la adresa dreptului la justiţie a fiecărui cetăţean român.

Avem nevoie de o justiţie, de o putere judecătorească, de judecători puternici, independenţi, capabili să pronunţe hotărâri echidistante, chiar şi atunci când un simplu cetăţean vine în instanţă, avându-l adversar pe statul român, prin diversele sale instituţii”, a mai spus Dana Gîrbovan.

Reforma pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României a publicat joi, 26 februarie 2026, motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților este constituțional. În aceeași zi, decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, pe o durată de 15 ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

