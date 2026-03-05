Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, femeie de succes: „Leadershipul nu ține de gen. Diversitatea în administrație poate duce la decizii mai echilibrate”.

Monitorul de Cluj continuă luna martie cu o serie de interviuri cu femei de succes, excepționale în profesie, în familie și în societate.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce: „Liderii adevărați îi ajută și pe alții să crească” | Foto: Facebook, Cristina Belce

Într-o lume politică dominată de bărbați, în urmă cu mai mulți ani, femeile aveau nevoie de a-și construi o imagine publică mult mai puternică.

Pentru a fi privite de la același nivel cu bărbații, femeile aveau de demonstrat mult mai multe lucruri decât bărbații.

Astăzi, 5 martie 2026, primarul comunei Apahida, Cristina Belce a spus, într-un interviu pentru monitorulcj.ro care este cheia din spatele unei cariere de succes și ce înseamnă pentru ea, ca femeie, să activeze în administrația publică.

Ce înseamnă să fii femeie într-un mediu administrativ competitiv?

Cred că într-un mediu administrativ competitiv contează în primul rând competența, seriozitatea și capacitatea de a livra rezultate pentru comunitate. Faptul că ești femeie poate aduce și o perspectivă diferită, uneori mai echilibrată și mai orientată spre dialog și colaborare.

Administrația modernă nu mai este despre autoritate rigidă, ci despre echipă, despre capacitatea de a asculta și de a construi împreună soluții pentru oameni. În final, cetățenii nu caută un lider bărbat sau femeie, ci un lider care să își facă treaba și să ducă lucrurile înainte.

Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ca femeie, să fiți primar al comunității din Apahida?

Pentru mine este înainte de toate o mare responsabilitate și o mare onoare. Încrederea pe care oamenii din Apahida mi-au acordat-o înseamnă foarte mult. Funcția de primar nu este doar o poziție administrativă, ci o misiune de a lucra zi de zi pentru binele comunității.

Apahida este o comună cu un potențial extraordinar, aflată într-o zonă în plină dezvoltare, iar mandatul meu înseamnă muncă pentru modernizare, pentru infrastructură mai bună, pentru educație și pentru o calitate a vieții mai ridicată pentru toți locuitorii.

Ce vă face fericită și ce este cel mai important pentru dumneavoastră?

Fericirea vine din lucrurile simple, dar și din rezultatele muncii pe care o depunem pentru comunitate. Atunci când vezi că un proiect se finalizează, că oamenii beneficiază de condiții mai bune, că lucrurile se mișcă în direcția corectă, există o satisfacție reală. Pentru mine, cel mai important lucru rămâne comunitatea și oamenii care trăiesc aici. În același timp, familia și echilibrul personal sunt esențiale pentru a putea duce mai departe această responsabilitate.

Care sunt obiectivele de viitor pentru dezvoltarea comunei Apahida?

Apahida are șansa de a deveni una dintre cele mai moderne și bine organizate comunități din zona metropolitană Cluj. Obiectivele noastre vizează dezvoltarea infrastructurii, investiții în educație, în spații verzi și în facilități pentru tineri și familii. De asemenea, avem în vedere digitalizarea administrației, creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proiecte care să transforme Apahida într-o comunitate modernă, europeană, în care oamenii să își dorească să trăiască și să se dezvolte.

Cum este să fii primar femeie pe o scenă politică dominată de bărbați?

Provocările există, dar cred că societatea evoluează și înțelege tot mai mult că leadershipul nu ține de gen, ci de competență, viziune și responsabilitate. Diversitatea în administrație și în politică aduce perspective diferite și poate duce la decizii mai echilibrate. Pentru mine, cel mai important este să rămân consecventă valorilor mele și să mă concentrez pe rezultate pentru comunitate.

Cum se construiește o carieră de succes?

O carieră de succes se construiește în timp, prin muncă, perseverență și integritate. Nu există scurtături reale atunci când vrei să construiești ceva durabil. Este nevoie de curaj pentru a lua decizii, de capacitatea de a învăța continuu și de a lucra în echipă. În același timp, cred că succesul adevărat se măsoară prin impactul pozitiv pe care îl ai asupra oamenilor din jur.

Care sunt sfaturile pe care le-ați da femeilor care doresc să ajungă „departe” în viață?

Le-aș spune în primul rând să aibă încredere în ele și în propriul potențial. Educația, dezvoltarea personală și curajul de a-ți asuma responsabilități sunt esențiale. Să nu se teamă de provocări și să nu renunțe atunci când lucrurile devin dificile. În același timp, este important să își păstreze valorile și autenticitatea. Liderii adevărați nu sunt doar cei care reușesc, ci și cei care îi ajută și pe alții să crească.

