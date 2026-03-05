Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „România are rezerve de combustibil pentru 5 luni în cazul ipotetic EXCLUS în care nu am mai rafina sau importa”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că România are asigurat combustibil pentru 5 luni de zile, în situația ipotetică exclusă în care nu s-ar mai rafina sau importa un litru de motorină sau benzină.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (stânga) / Benzinărie Petrom în Cluj-Napoca (dreapta) | Foto: DepositPhotos.com / Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

România are rezerve de combustibil care pot acoperi necesarul pentru următoarele cinci luni, în situația ipotetică și exclusă în care nu s-ar mai rafina sau importa un litru de motorină sau benzină, a transmis, joi, 5 martie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la briefingul de presă ce a urmat ședinței de Guvern.

„În timp ce vorbim, mii de litri de motorină și benzină se consumă în această țară, care trebuie înlocuiți. Noi avem rezerve strategice de circa 2 milioane tone de combustibil, avem rezerve tehnice de circa 1,2 milioane tone, care, în situația ipotetică și exclusă total de a nu mai rafina un litru de țiței în România sau de a nu mai importa un litru de produs - motorină sau benzină - pot să ajungă să acopere necesarul României pentru următoarele cinci luni. Dar noi trebuie să luăm fiecare moleculă de combustibil de care avem nevoie pentru România și pentru economia României acum la prețuri mult mai mari, de exemplu, în ziua de vineri aveam cotații de 750 dolari la mia de litri de motorină, astăzi e 1.100 de dolari. Este evident că noi cumpărăm la 1.100 și, așa cum am arătat extrem de explicit, pentru că statul român și-a făcut treaba avem cea mai mică creștere din Uniunea Europeană la prețul combustibililor comparativ cu alte state”, a transmis Ivan.

În plus, faptul că prețurile la pompă nu au crescut foarte mult se datorează și faptului că instituțiile abilitate să realizeze controale și-au făcut treaba.

„Avem instituții care sunt abilitate să facă astfel de demersuri, le-au făcut deja, drept dovadă România este țara care a avut cele mai mici creșteri de prețuri la pompă la combustibil comparativ cu alte state din Europa. Am făcut acest lucru anticipativ, nu am reacționat post-factum, lucru care a determina o situație în care românii să fie mai protejați de stat și de guvern decât în alte state din Uniunea Europeană”, a susținut acesta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că Executivul a adoptat ordonanța de urgență în baza căreia vor fi menținute prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici.

„Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor”, a spus premierul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern.

