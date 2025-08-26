Anul școlar ar putea începe cu un boicot. Ministrul Educației, Daniel David: „Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu.”

Daniel David, ministrul Educației a afirmat că anul școlar care urmează ar putea începe cu un boicot, însă nu este sigur de anvergura acestuia.

Ministrul Educației, Daniel David spune că anul școlar ar putea începe cu un boicot | Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

Ministrul Educației: „Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu”

„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu. Îmi este foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să își desfășoare activitatea în mod obișnuit...”, a declarat ministrul Daniel David, la Antena 3, potrvit Agepres.ro.

El a afirmat că trebuie înțeles că Educația a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară deoarece anul școlar începe pe 8 septembrie și trebuiau aplicate măsurile de corecție până la această dată.



„Trebuie înțeles că Educația după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, Educația a intrat în primul pachet nu că cineva și-a dorit cineva, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie și atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educația va avea nevoie de suport și de dezvoltare”, a spus ministrul David.



Totodată, el a menționat că România are peste 400 de clase a VIII-a la nivel național cu unu, doi, trei, patru până la șapte copii în clasă, situații care nu sunt normale.



„Noi avem în acest moment, de exemplu, sute de clase la nivel național, peste 400, cu copiii în clasa a VIII în care ai clase cu un copil, cu doi copii, trei, patru copii până la șapte copii. Nu este normal să ai clasa a VIII-a cu doi copii sau un copil', a mai afirmat ministrul Daniel David.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: