Deac a rupt tăcerea despre scandalul de la CFR: „Nu sunt aici pentru Pancu sau Mureșan”

Aventura lui Ciprian Deac (39 de ani) din postura de jucător al CFR-ului pare să fi ajuns aproape de sfârşit.

Mario Camora și Ciprian Deac / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Veteranul din lotul ardelenilor nu a mers în Spania, la Oliva Nova, acolo unde formaţia antrenată de Daniel Pancu va efectua cantonamentul de pregătire din această iarnă.

Deac a rămas la Cluj, unde se va antrena separat cu un preparator fizic, însă decizia echipei nu i-a căzut deloc bine celui care şi-a trecut în CV nu mai puţin de şapte titluri de campion alături de feroviari.

Ciprian Deac a ţinut astăzi să explice, într-un dialog pentru Gazeta Sporturilor, cum vede situaţia de la echipă şi care este poziţia sa faţă de tot ce s-a întâmplat în ultimele zile.

„Referitor la situaţia mea, pe lângă faptul că sunt dezamăgit, m-am simţit foarte prost când am văzut ce a apărut în presă, despre copii aceia care au fost luaţi în cantonament, în timp ce au am rămas la Cluj. Fiindcă m-am pus în situaţia lor, în situaţia părinţilor. Nu ştiu de unde au apărut informaţiile acelea, dar nu mai contează.

Dar aş vrea să-mi cer eu scuze faţă de copii, de părinţi, că nu e normal ca un copil de 17-18 ani să citească ce a apărut. Nu e corect. De la mine au deviat multe lucruri şi nu ar fi corect faţă de toată lumea.

Problema mea e numai a mea, dar nu vreau să fie daţi în jucătorii care au fost duşi în cantonament. Şi părinţii sunt foarte afectaţi, iar eu îi înţeleg, că sunt şi eu părinte. Copiii ăştia sunt la început de drum, lucrul ăsta m-a durut. Toate vor intra pe un făgaş normal.

Eu nu am nimic cu Daniel Pancu, cu conducerea, sunt acelaşi Ciprian Deac pe care îl ştie lumea, serios şi corect, că până la urmă, cea mai mare avere a omului cred că este corectitudinea şi omenia. Şi nu vreau să pierd asta. Am văzut că foarte multă lume a sărit în apărarea mea. Nu vreau să condamn pe nimeni.

A luat deja prea mare amploare. Şi nu-mi face cinste. Că până la urmă clubul are de suferit. dar, cum am mai spus, clubul va merge înainte şi cu mine şi fără mine. Eu tot timpul am pus clubul pe primul loc, nu un anumit jucător sau antrenor.

le mulţumesc tuturor. Am primit zeci de mesaje. N-am crezut vreodată că pot să fiu atât de iubit şi de respectat la acest club. N-aş fi vrut să aflu asta prin acest mic scandal. Ştiam că sunt iubit, dar nu ştiam că atât de mult. Le mulţumesc tuturor, dar nu vreau să dea în Pancu sau în conducere, pentru că noi suntem aici o familie şi o să le rezolvăm pe toate împreună.

Eu am contract până în vară şi mă pregătesc. Şi dacă va fi nevoie de mine, o secundă, un minut, zece minute sau o repriză, sunt aici! Nu pentru Daniel Pancu sau pentru Iuliu Mureşan, sunt aici pentru club.

Fiindcă clubul, suporterii, sunt mai presus decât oricine. Fiindcă e un club foarte iubit şi a făcut performanţă. Şi clubul trebuie să primeze tot timpul.

Eu sunt aici, mă antrenez cu Zouma, cu Kresic, cu alţi copii, avem doctori, preparatori, nu am fost lăsaţi de izbelişte. Şi ne pregătim!”, a spus jucătorul CFR-ului.

