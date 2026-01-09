Pancu anunță transferuri la CFR după primul amical pierdut!

CFR Cluj a pierdut primul amical din această iarnă, scor 0-2 contra Gent.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Belgienii au marcat ambele goluri în prima parte a meciului. Mai întâi au deschis scorul prin Kanga, în minutul 30, după o lovitură de pedeapsă, Ito a majorat diferența echipei sale cu patru minute înainte de pauză.

La finalul meciului, antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, a tras concluziile după meciul pierdut.

„Un antrenament foarte bun. Venim după două zile de încărcătură foarte mare și solicitare mare în antrenamente. S-a văzut asta la mulți dintre jucători.

Am fost nevoiți să ținem fundașii centrali mai mult de o repriză, mai mult decât ne-am propus la nivelul nostru de pregătire actual, după nivelul de încărcătură. Una peste alta, un antrenament bun.

Am vrut să nu ne accidentăm. La mine nu contează rezultatul în amicale. Bine, acum nu trebuie să ne facem de rușine, că e în joc numele clubului. Am vrut să consolidăm relații de joc și să integrăm jucătorii noi. Acum e cazul doar lui Alibek.

Timpul ne presează. Vor veni jucători zilele următoare. Trebuie să avem doi jucători pe post de aceeași valoare și pentru a ne efectua bine antrenamentele. Știam despre Alibek, l-am ales dintre niște atacanți. E un băiat extraordinar, ne va ajuta.

Slimani a intrat și el în antrenament, sperăm să-l avem apt cât mai repede. Antrenamentele sunt grele, solicitante. Ei au avut o pauză scurtă. Marți avem încă un amical, ne pregătim pentru reînceperea campionatului”, a spus Pancu.

