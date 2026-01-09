3,6 milioane de euro pentru Centrul de vârstnici din Apahida. Primar Cristina Belce: „Renovăm clădirea care îi va deservi pe seniori”.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, a anunțat, acum se lucrează la renovarea clădirii din localitate unde va funcționa un centru de asistență dedicat persoanelor vârstnice.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce a oferit detalii despre Centrul pentru vârstnici | Foto: Cristina Belce - Facebook

Zeci de persoane în etate vor beneficia de servicii de recuperare, socializare, sprijin și consiliere psihologică în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice din Apahida.

Recent, primarul comunei Apahida, Cristina Belce a oferit informații despre stadiul proiectului.

„Acum lucrăm la proiect pentru renovarea clădirii pe care dorim să o transformăm într-un centru pentru vârsnici. Este un proiect prin fonduri europene. De abia aștept să înceapă lucrările să văd că se conturează proiectul. Valoarea acestuia este de 3.600.000 de euro”, a declarat Cristina Belce în cadrul unui podcast la Horia Nasra Show - Cluj 1.

Primarul a spus că vor fi 46 de locuri la acest centru.

„Nu cred că vor fi condiții să fie (vârstnicii care vin la centru - n. red.) neapărat din Apahida. Va fi un proiect frumos, chiar în centrul localității”, a mai spus Cristina Belce, potrivit sursei citate.

Cu o suprafață de 170 mp, centrul va furniza servicii socio-medicale, psihologice și educaționale, într-un spațiu modern și bine echipat.

În cadrul acestui proiect, persoanele vârstnice vor beneficia de o serie de servicii, precum:

Servicii sociale de bază: sprijin în activitățile zilnice, consiliere și asistență pentru documente

Recuperare și reabilitare: kinetoterapie și gimnastică medicală pentru menținerea autonomiei

Socializare și integrare: terapie ocupațională, activități recreative, excursii și evenimente

Sprijin psihologic: consiliere individuală și de grup, tehnici de relaxare și sprijin emoțional.

Unul din scopurile proiectului vizează prevenirea instituționalizării și promovarea incluziunii sociale, astfel încât fiecare vârstnic să se simtă valorificat și sprijinit în comunitate.

Astfel, în continuare, administrația locală va trece la implementarea proiectului finanțat din fonduri europene, un Centru de asistență modern, dedicat persoanelor vârstnice, care va aduce beneficii reale comunității din Apahida.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: