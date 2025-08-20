Daniel David îi trimite la muncă pe studenții care rămân fără burse: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”

Ministrul Educației s-a întâlnit, marți, cu reprezentanții studenților în condițiile în care tinerii au reclamat tăierea burselor. Daniel David le-a recomandat celor care rămân fără bani să își găsească un loc de muncă part-time.

Daniel David, ministrul Educației | Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

În timpul dezbaterii naționale care s-a desfășurat marți cu studenții, pe marginea tăierilor burselor, Daniel David a fost întrebat de un student cum poate face față cheltuielilor și provocărilor specifice parcursului academic, în contextul tăierii burselor impuse de „Legea Bolojan” și aprobate de Ministerul Educației.

Ministrul Daniel David i-a recomandat studentului să-și ia un job part-time.

Daniel David îi trimite la muncă pe studenții care rămân fără burse

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport.

Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a răspuns ministrul Edcuației, clujeanul Daniel David, potrivit Economedia.ro

În replică, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a exprimat „dezamăgirea” față de lipsa unor asumări ferme din partea ministrului Educației cu privire la eliminarea măsurilor care afectează studenții, precum și de absența neanunțată și nejustificată a prim-ministrului de la orice formă de dialog cu studenții.

Organizațiile studențești au protestat împotriva măsurilor de austeritate adoptate la nivel național prin care fondul de burse scade cu mai mult de 40%.

De asemenea, profesorii continuă protestele în fața sediului Ministerului Educației. Aceștia cer abrogarea Legii nr. 141/2025, o lege ce lovește profund în sistemul educațional. De altfel, sindicaliștii din Educație au avertizat ca școala ar putea să nu înceapă pe 8 septembrie, în condițiile în care nu sunt suficiente fonduri pentru plata salariilor până a sfârșitul anului. În aceeași zi, este planificat un marș la București, la care sunt așteptați aproximativ 30.000 de angajați din sistemul de învățământ. Mai mult, profesorii sunt îndemnați să boicoteze începutul anului școlar 2025–2026.

