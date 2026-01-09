Niciun drum din Cluj NU este închis. S-a intervenit cu peste 1.000 de tone de material antiderapant. Maria Forna: „Utilajele de deszăpezire acționează permanent”.

Prefectura Cluj oferit o situație actualizată a intervenților de deszăpezire din județ.

Autoritățile locale au anunțat că nu există vreun drum închis în județul Cluj și că s-a intervenit cu peste 1.000 de tone de material antiderapant | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

La ora redactării acestui material (11.20), în județul Cluj nu erau drumuri județene, naționale sau porțiuni de autostradă blocate sau închise circulației publice.

Tone de material antiderapant pe drumurile Clujului

În perioada 08.01.2026 ora 8.00 - 09.01.2026 ora 8.00 Secția de Drumuri Naționale Cluj a intervenit pe drumurile naționale și autostradă, aflate în administrare, cu 98 de Utilaje Auto echipate corespunzător. S-a acționat cu 329 tone de sare, respectiv 2 tone clorură de calciu.

„Utilajele de deszăpezire și echipele de intervenție ale administratorilor de drumuri au acționat și acționează permanent pentru îndepărtarea zăpezii, combaterea poleiului și menținerea carosabilului în condiții de siguranță”, a transmis prefectul Maria Forna.

Totodată, cu detalii despre deszăoezire a venit și Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Consiliul Județean Cluj a informat participanții la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineții zilei de vineri, 9 ianuarie 2026, pe raza județului Cluj nu există drumuri județene blocate traficului rutier. Însă, din cauza căderilor de zăpadă înregistrate în ultimele 24 ore și a temperaturilor sub zero grade Celsius, pe majoritatea drumurilor județene se circulă în condiții de iarnă, iar pe unele cu dificultate sporită.

Alături de întreg parcul auto al societăților de deszăpezire se află în plină activitate de intervenție și utilajele aparținând Consiliului Județean Cluj, iar angajații Direcției de Administrare a Drumurilor Județene din cadrul forului administrativ județean sunt mobilizați pe teren pentru a verifica desfășurarea activității de către prestatorii serviciilor de deszăpezire.

În ceea ce privește intervențiile efectiv derulate pentru asigurarea unor condiții de circulație normale, în cursul zilei de joi, 8 ianuarie, s-a acționat pe 17 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 8 drumuri județene, cu 3 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 176 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de joi s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 17 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 14 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 14 drumuri județene, cu 11 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 240 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de joi, 8 ianuarie 2026, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 21 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 19 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 12 drumuri județene, cu 12 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 300 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul zilei de joi s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 12 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 4 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 10 drumuri județene, cu 4 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 220 de tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul zilei de joi s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 13 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 9 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 13 drumuri județene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 284 de tone.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, a transmis CJ Cluj.

În acest context faptul că orice eventuală sesizare referitoare la acțiunile de deszăpezire pe drumurile județene poate fi făcută la numărul de telefon: 0725.350.028.

