Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) critică AUR înainte de Ziua Culturii Naționale: „Simbolurile naționale nu sunt recuzită politică”

În 15 ianuarie, în România este sărbătorită Ziua Culturii Naționale.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) critică AUR înainte de Ziua Culturii Naționale: „Simbolurile naționale nu sunt recuzită politică” | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

De putatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale este o zi în care îl omagiem pe Mihai Eminescu, sărbătorim identitatea noastră și ce ne leagă ca români.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „AUR parazitează simboluri naționale”

„Simbolurile naționale nu sunt recuzită politică. Din păcate, AUR a ales să transforme această zi într-un miting politic. Nu e prima dată când parazitează simboluri naționale. În anii trecuți, au făcut același lucru și de 1 Decembrie, și de 24 ianuarie. Au făcut-o și în Parlament, folosindu-se de eroii naționali ca decor pentru scandal”, a transmis Ovidiu Cîmpea, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Conform deputatului clujean, la AUR, de fiecare dată este aceeași rețetă:

zgomot

conflict

huiduieli.

El afirmă că România nu are nevoie de destabilizare ci de:

reforme

construcție

seriozitate

„Guvernul condus de Ilie Bolojan încearcă să schimbe lucruri care au stat pe loc prea mult timp. AUR nu vrea schimbare. Vrea haos. Vrea blocaj. Vrea întoarcerea la un sistem de privilegii și pile care i-a dezamăgit pe români ani la rând. De Ziua Culturii Naționale ar trebui să vorbim despre cărți, educație, valori, nu despre scandal. România merită mai mult respect și mai puțin zgomot”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: