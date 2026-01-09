Clujul, în continuare sub cod galben de ger. Cât e valabilă avertizarea?

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis încă un cod galben de ger, valabil inclusiv pentru întreg județul Cluj.

Tot județul Cluj, sub cod galben de ger | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Meteorologii au emis, vineri, 9 ianuarie 2025, un cod galben de ger, valabil pentru întreg Clujul și pentru alte județe din România.

Potrivit ANM, vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice.

De sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest.

Clujul, iar sub cod galben de ger | Foto: meteoromania.ro

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade”, a transmis ANM.

Pentru codul galben de ger, în județul Cluj, intervalul de valabilitate este următorul: 10 ianuarie, ora 20.00 - 12 ianuarie, ora 10.00.

