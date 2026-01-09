Peste 300 de rochii de mireasă, la Wedding Days, în acest weekend, la Iulius Mall Cluj (P)

Timp de trei zile, Iulius Mall Cluj devine locul ideal pentru viitoarele cupluri care își doresc o nuntă de vis. Wedding Days are loc în perioada 9 – 11 ianuarie 2026 și reunește cei mai importanți furnizori, care vor prezenta publicului ultimele tendințe în domeniu. În fiecare zi, între orele 10:00 și 22:00, viitorii miri vor descoperi cele mai noi colecții pentru anul 2026.

Prima ediție de anul acesta aduce în Atriumul Iulius Mall Cluj rochii de mireasă, costume de mire, verighete și bijuterii, precum și reprezentanți din domeniul decorațiunilor, dar și ai serviciilor foto – video.

Viitoarele mirese au oportunitatea să probeze peste 300 de creații ale atelierelor, de la rochii diafane, lungi sau scurte, la modele elegante tip sirenă sau prințesă. Acestea vor putea discuta cu consultanți specializați, care le vor ajuta să găsească rochia ideală pentru cea mai specială zi. Și mirii sunt așteptați cu o gamă variată de costume, ce cuprinde de la ținute clasice la propuneri moderne, dar și opțiuni personalizate, realizate la comandă, pentru o ținută impecabilă.

Din oferta expozanților nu lipsesc verighetele, cu un design aparte, inelele de logodnă și bijuterii speciale. În cadrul târgului vor fi prezenți și designeri florali cu experiență, care le vor prezenta mirilor cele mai noi tendințe în materie de aranjamente florale.

Vino la Wedding Days din Iulius Mall Cluj și pregătește-te pentru ziua cea mare!