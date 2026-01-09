Răzvan Oaidă, fost mijlocaș la „U” Cluj, a semnat cu o echipă din Liga 2 din România!

Răzvan Oaidă a ajuns la un acord cu Sepsi, grupare care luptă pentru promovarea în Superligă.

Răzvan Oaidă a ajuns la Cluj în vara anului 2024 / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Rămas liber de contract după despărţirea de Universitatea Cluj, mijlocaşul a ajuns la un acord cu formaţia antrenată de Ovidiu Burcă şi va lupta pentru revenirea covăsnenilor în prima ligă.

Sepsi este pe locul al doilea, cu 36 de puncte acumulate după 17 etape, cu 5 meciuri rămase de disputat din sezonul regulat. Alături de Corvinul, alb-roşii sunt favoriţi la promovarea directă în primul eşalon.

Crescut în academiile celor de la Wolves şi Brescia, Răzvan Oaidă a mai evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum FC Botoşani, FCSB şi Rapid.

200.000 de euro este cota jucătorului în vârstă de 27 de ani, potrivit portalului de specialitate Transfermarkt.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: