Președintele Germaniei, Frank Steinmeier: Sub administrația Trump, Statele Unite ale Americii distrug ordinea mondială

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica Statelor Unite ale Americii (SUA) sub administrația președintelui Donald Trump.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, critică dur administrația Trump | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica SUA sub administrația președintelui Donald Trump și a îndemnat comunitatea internațională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul unei „peștere de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ceea ce vor, potrivit Reuters, citat de Agerpres.ro.

Președintele Germaniei: Democrația globală este atacată ca niciodată până acum

În remarci neobișnuit de dure, care păreau să se refere la acțiuni precum capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în weekendul trecut, în urma unei operațiuni de comando la Caracas, Steinmeier- fost ministru de externe - a declarat că democrația globală este atacată ca niciodată până acum.

Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, declarațiile sale au o anumită greutate și el are mai multă libertate de a-și exprima opiniile decât politicienii din țara sa.

După ce a evocat anexarea Crimeii de către Rusia (în 2014) și invazia la scară largă a Ucrainei (în 2022) ca moment de cotitură, Steinmeier a spus că actualul comportament al SUA reprezintă o a doua ruptură istorică.

„Apoi există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a declarat Steinmeier într-un discurs susținut miercuri seara, în cadrul unui simpozion.

„Este vorba de a împiedica lumea să se transforme într-o «peșteră de tâlhari», unde cei mai lipsiți de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri', a afirmat el.

„Este necesară o intervenție activă în situații periculoase, iar țări precum Brazilia și India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială”, a spus Frank-Walter Steinmeier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: