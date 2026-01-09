Bombă la CFR Cluj! Ricardo Cadu este la un pas să revină în Gruia

CFR Cluj este aproape să-l coopteze în conducerea clubului pe Ricardo Cadu (44 de ani).

Ricardo Cadu a ajuns în România în 2006 | Foto: CFR 1907 Cluj captură YouTube

Unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria CFR-ului este la un pas să revină în Gruia! Ricardo Cadu, fostul căpitan al echipei din perioada 2006-2014, este dorit de Iuliu Mureşan în staff-ul administrativ.

Revenit la echipă în toamna anului trecut ca preşedinte, Mureşan încearcă să readucă spiritul CFR-ului în cadrul clubului.

Pe lângă cooptarea lui Ciprian Deac, care se preconizează că va avea loc în vară, sunt şanse ca şi Cadu să facă parte din conducerea vişiniiilor.

„Am vorbit cu el, i-am zis că-l aştept la club să discutăm. O să vină. E legat de club. Suntem prietenii lui, îl apreciem.

A fost căpitanul nostru în atâţia ani la început când am luat primele titluri”, a spus Iuliu Mureşan pentru Digi Sport.

Cadu a ajuns la Cluj prima oară în 2006, când a fost transferat de la Boavista. În România a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe şi două Supercupe, plus trei participări în grupele Ligii Campionilor.

