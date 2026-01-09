CFR Cluj a pierdut în primul amical din cantonamentul de iarnă!

Ardelenii au cedat în prima partidă de verificare disputată în stagiul de pregătire din Spania.

Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a pierdut primul test de verificare din această iarnă, scor 0-2 contra Gent.

Belgienii au marcat ambele goluri în prima parte a meciului. Mai întâi au deschis scorul prin Kanga, în minutul 30, după o lovitură de pedeapsă, Ito a majorat diferența echipei sale cu patru minute înainte de pauză.

Echipa de start a celor de la CFR: Hindrich, Kun, Sinyan, Ilie, Camora, Muhar, Keita, Fică, Cordea, Aliev, Sfait

Echipa care a început repriza secundă: Vâlceanu, Abeid, Ilie, Sinyan, Țîrlea, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Sfait, Korenica

Pe parcusul reprizei secunde au mai intrat Oargă, Radu Alexandru și Crișan.

