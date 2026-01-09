Ore online la două școli din județul Cluj. Prefectul Maria Forna: „DEER a intervinit pentru a remedia avariile la instalațiile electrice”.

Din cauza ninsorii, elevii de la două școli din județul Cluj au trecut la ore în format online.

Două școli din județul Cluj au trecut la activitate în regim online | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj / Fotografie ilustrativă

UPDATE, ora 10.09:

„DEER a rezolvat problema la Ploscoș și Ceanu Mare. Curentul a fost restabilit”, a transmis prefectul Maria Forna.

Știrea inițială

Frigul și ninsorile au afectat desfășurarea în format fizic a cursurilor în câteva școli din județul Cluj.

Două școli din Cluj, în regim online din cauza unor avarii

Potrivit prefectului județului Cluj, Maria Forna, astăzi, 9 ianuarie 2026, două unități de învățământ își desfășoară activitatea online.

Este vorba de:

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej din cauza nesoluționării avariei la centrala termică.

Școala Gimnazială Ploscoș din cauza unei avarii majore la instalația electrică în zonă.

„Echipele DEER intervin acum la Ploscoș și Ceanu Mare unde în această noapte s-au înregistrat avarii la instalațiile electrice”, a transmis Maria Forna, vineri, la ora 09.29.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: