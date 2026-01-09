Așa funcționează justiția în România? Un bărbat este în libertate după ce și-a băgat concubina în spital.

Un bărbat și-ar fi bătut concubina atât de rău încât aceasta a ajuns la spital cu fracturi costale, însă agresorul a fost lăsat în libertate.

Un bărbat care și-a bătut dur concubina a fost lăsat în libertate |Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 5 a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a unui bărbat din județul Călărași, acuzat că și-a bătut concubina, căreia i-a produs fracturi costale.

„În data de 28.12.2025, în timp ce se aflau în locuința comună din orașul Lehliu-Gară, județul Călărași, inculpatul B.C. a lovit-o în mod repetat pe concubina sa cu picioarele în zona coastelor și la nivelul arcadei, în partea stângă, provocându-i acesteia leziuni traumatice (fracturi costale, respectiv o echimoză și o excoriație la nivelul sprâncenei stângi), a căror vindecare necesită 22 - 24 zile de îngrijiri medicale”, a anunțat vineri, 9 ianuarie 2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, potrivit unui comunicat.

Coaste fracturate și aproape o lună de spital, însă agresorul e în libertate

Pe 7 ianuarie, individul a fost dus la Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă, însă un magistrat a respins propunerea procurorilor și a dispus ca el să fie cercetat în libertate sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.



Cercetările sunt în continuare efectuate de către Secția 18 Poliție din Capitală, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

