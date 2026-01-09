Autoritățiile din Cluj anunță mobilizare pentru condițiile de iarnă!

Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, prefectul județului Cluj, doamna Maria Forna a convocat astăzi, în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Foto:Instituția Prefectului - Județul Cluj

Astfel, au fost dispuse mai multe măsuri, printre care:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu" Cluj va continua să desfășoare acțiuni de monitorizare a situațiilor de urgență și va menține activată Grupa Operativă a Inspectoratului;

Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Alexandru Vaida Voevod” Cluj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca sunt pregătite cu efective de intervenție. Activitatea se va desfășura inclusiv în posturile montane, în perimetrul pârtiilor de ski Buscat și Băișoara, unde jandarmii au în dotare o sanie șenilată.

Primarii U.A.T. din județul Cluj vor lua următoarele măsuri:

- instituirea permanenței la sediul primăriei și transmiterea situațiilor de urgență apărute pe raza U.A.T;

- monitorizarea cursurilor de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise operativ pentru luarea măsurilor care se impun;

- vor interzice și vor monitoriza ca degajarea zăpezii rezultate din acțiunea de deszăpezire să nu se facă în albia râurilor sau în proximitatea acesteia;

- operaționalizarea completă și în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor, inclusiv cele ale operatorilor economici cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii în acest sens;

- informarea populației și a operatorilor economici de pe raza unităților administrative-teritoriale în ceea ce privește obligațiile pe care le au în curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață;

- identificarea și/sau verificarea de urgență a situațiilor cu persoanele fără adăpost sau nevoiașe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure, sau a persoanelor care locuiesc în spații care nu asigură un confort termic minim necesar;

- vor pune la dispoziția D.E.E.R. grupurile electrogene pe care le au la dispoziție, la solicitarea acestora, dacă va fi cazul;

Utilajele de deszăpezire și echipele de intervenție ale administratorilor de drumuri vor acționa permanent pentru îndepărtarea zăpezii, combaterea poleiului și menținerea carosabilului în condiții de siguranță. S-au refăcut stocurile de materiale, respectiv clorură de calciu și sare. La nivelul județului Cluj sunt 3 stații de preparare a clorurii de calciu iar sarea este procurată de la Salina Ocna Dej.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj va monitoriza cursurile de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterea debitelor de apă sau alte situații din competență care vor fi transmise pentru luarea măsurilor ce se impun operativ și va interveni cu utilajele din dotare în sistem preventiv, acolo unde se impune.

Direcția de Sănătate Publică Cluj va actualiza în permanență evidența persoanelor dializate, a gravidelor și a bolnavilor cronici aflați în zone cu risc de a rămâne izolate, și va organiza la nevoie, cu sprijinul autorităților locale și a ISU Cluj, evacuarea preventivă a acestora către unitățile spitalicești.

Direcția Silvică Cluj și Garda Forestieră Județeană Cluj vor sprijini intervenția D.E.E.R. și autoritățile locale pentru tăierea copacilor căzuți și a celor care sunt în pericol să cadă pe locuințe, carosabil, mijloace auto sau pe rețeaua electrică aeriană.

În cursul zilei de luni, 5 ianuarie, doamna prefect a transmis UAT-urilor o solicitare de comunicare a problemelor cauzate de stâlpii din infrastructura operatorilor de telefonie sau de electricitate care în condiții de ninsori abundente și viscol, au cedat sau sunt deteriorați, provocând întreruperi în asigurarea acestor servicii oferite populației. Ca urmare a datelor transmise s-au constatat situații speciale la o serie de stâlpi din UAT-urile: Ceanu Mare, Iclod, Mociu, Căianu, Aluniș, Tritenii de Jos, Vad, Cătina, Măguri Răcătău, Aghireșu, Sânpaul, Sâncraiu, Mihai Viteazu, Săndulești, Călărași.

În cadrul ședinței CJSU au fost prezenți și reprezentații companiilor Orange România, DIGI și DEER, cărora le-a fost adusă la cunoștință situația și s-au dispus intervenții urgente pentru remedierea rețelelor.

Reamintim faptul că județul Cluj este sub COD GALBEN în intervalul 9-13 ianuarie când se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, ger și temperaturi maxime între -12 și -3 grade, și temperaturi minime intre -18 și -6 grade.

„Având în vedere prognoza meteorologică și riscurile asociate acesteia, monitorizăm permanent evoluția situației la nivelul județului Cluj, în strânsă colaborare cu toate instituțiile cu atribuții în domeniu. Am dispus măsuri clare pentru prevenirea și gestionarea eventualelor situații de urgență, iar intervenția va fi realizată cu maximă promptitudine ori de câte ori va fi necesar.

Siguranța cetățenilor, protejarea bunurilor și sprijinirea persoanelor vulnerabile reprezintă o prioritate, motiv pentru care vom acționa cu responsabilitate pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo extreme.”- Maria Forna, prefectul județului Cluj.

