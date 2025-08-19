Sindicatele din învățământul clujean protestează aproape zilnic până când începe anul școlar: „Guvernul FALIMENTEAZĂ învățământul de stat.”

Membrii sindicatelor din învățământ, inclusiv din Cluj protestează zilele acestea în fața Ministerului Educației și resping declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.

Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean iau parte la protestele aproape zilnice din fața Ministerului Educației | Foto: SLIPC

Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean (SLIPC), Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani.

Sindicatele din învățământ: Norma didactică de predare nu a scăzut în ultimii ani

Federațiile sindicale din Educație au respins, marți, declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.



Sindicatele, inclusiv din Cluj, anunță continuarea acțiunilor de protest prin pichete în fața Ministerului Educației și mitinguri în Piața Victoriei.

Proteste aproape în fiecare zi până la începerea anului școlar

Pe 8 septembrie (data la care trebuie să înceapă anul școlar 2025-2026 - n. red.) urmează să aibă loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei - Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11.00 - 16.00.

Sindicatele din învățământ protestează aproape zilnic în fața sediului Ministerului Educației | Foto: Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație «Spiru Haret» și Federația Națională Sindicală «Alma Mater» condamnă ferm declarațiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Afirmația este complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul”, au transmis sindicatele într-un comunicat.



Conform federațiilor sindicale, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă și a ajuns să fie printre „cele mai mari” din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este „mult mai complexă” decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde și salariile sunt „mult mai mari”.



„În plus, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor „reforme” continue (însă fără nicio finalitate) și a unei finanțări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional', transmit sindicatele.

Sindicate învățământ: Măsurile de austeritate din educație, nejustificate

Conform acestora, Ilie Bolojan ar intenționa, prin declarațiile făcute, să justifice, „în mod fals”, măsurile de austeritate „luate fără nicio consultare și fără studii de impact”.

Federațiile au menționat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare.

„Corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere și activitățile extracurriculare sunt o componentă vitală a normei de muncă și sunt, de cele mai multe ori, nereglementate și neremunerate corespunzător. (...) Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decență față de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmații și să inițieze un dialog real bazat pe date concrete și pe o înțelegere corectă a nevoilor din sistemul de învățământ”, se explică în comunicat.

Profesori: „Guvernul are misiunea de a FALIMENTA învățământul de stat”

Sindicatele mai susțin că Guvernul ar avea „misiunea mascată de a falimenta” învățământul de stat.

„Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, se afirmă în comunicatul citat.

În perioada 19 - 22 august și 25 - 29 august, precum și pe 3 septembrie, de la ora 10.00, cele trei federații din Educație vor organiza pichete de protest la Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12.00 - 13.00, vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei.

