Noi autobuze electrice și stații de încărcare, în Apahida. Dezvoltarea zonei metropolitane, pe agenda discuțiilor cu primarul Cristina Belce.

Eficientizarea traficului rutier prin achiziția de noi autobuze electrice și dezvoltarea zonei metropolitane sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul discuției dintre primarul Clujului, Emil Boc și primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

Noi autobuze electrice și stații de încărcare, în Apahida. Dezvoltarea zonei metropolitane, pe agenda discuțiilor cu primarul Cristina Belce.|Foto: Emil Boc - Facebook

În contextul strategiei și politicilor publice de dezvoltare a zonei metropolitane a Clujului, primarul Emil Boc a discutat, vineri, cu primarul comunei Apahida, Cristina Belce, despre proiecte pragmatice de colaborare.

Noi autobuze electrice și stații de încărcare, în Apahida. Dezvoltarea zonei metropolitane, pe agenda discuțiilor cu primarul Cristina Belce.|Foto: Emil Boc - Facebook

Implementarea proiectelor metropolitane de mobilitate și creșterea flotei de autobuze electrice sunt teme ce au fost abordate în cadrul discuțiilor.

Noi autobuze electrice și stații de încărcare, în Apahida. Dezvoltarea zonei metropolitane, pe agenda discuțiilor cu primarul Cristina Belce.

În domeniul transportului public, primarul comunei Apahida a amintit de inițiativa administrației locale privind achiziția de noi autobuze electrice, demers ce a fost apreciat de edilul Clujului, Emil Boc.

Astfel, după cum a arătat Cristina Belce, Primăria Apahida va achiziționa 8 autobuze electrice și 11 stații de încărcare, măsură menită să contribuie la eficientizarea circulației din zona metropolitană, cu impact asupra combaterii poluării.

Eficientizarea traficului rutier prin achiziția de noi autobuze electrice și dezvoltarea zonei metropolitane sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul discuției dintre primarul Clujului, Emil Boc și primarul comunei Apahida, Cristina Belce.|Foto: Emil Boc - Facebook

Dezvoltarea proiectelor trenului metropolitan, a centurii metropolitane și inelului verde metropolitan, împreună cu corelarea planurilor urbanistice generale prezente și viitoare au fost de asemenea abordate în cadrul întâlnirii de lucru desfășurate la Primăria Cluj-Napoca.

„Voi continua întâlnirile cu toți primarii din zona metropolitană a Clujului pentru corelarea proiectelor noastre de dezvoltare administrativă”, a declarat la finalul discuțiilor primarul Clujului, Emil Boc.

Fondurile nerambursabile atrase de Primăria Apahida ajung la 89.790.000 lei, un nivel record care demonstrează capacitatea administrației de a aduce bani externi în comunitate și de a multiplica resursele locale. Astfel, în 2026, bugetul dedicat investițiilor în infrastructură depășește 17 milioane de euro.

Apahida este parte proiectelor metropolitane din Cluj, cu impact regional. În toamna anului trecut, administrația comunei semna un contract de 86,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic.

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