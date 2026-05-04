Buget record pentru 2026, în Apahida: peste 206 milioane de lei și investiții masive din fonduri nerambursabile. Cristina Belce: „Acest buget nu este despre politică, este despre comunitate”.

Apahida propune cel mai mare buget din istorie: peste 206 milioane lei, investiții record și fonduri europene la nivel fără precedent

Primăria Comunei Apahida a prezentat, luni, proiectul de buget pentru anul 2026, cel mai mare din istoria localității, în valoare totală de 206.241.829 lei.

După cum arată primarul Cristina Belce, este un buget construit pe principii de echilibru, responsabilitate și dezvoltare accelerată: „Acest buget nu este despre politică. Este despre Apahida”, a declarat primarul Cristina Belce.

Bugetul comunei Apahida, în dezbaterea Consiliului Local|Foto: Primăria comunei Apahida - Facebook

Comparativ cu bugetul aferent anului trecut (peste 140 de milioane de lei), bugetul propus pentru 2026 crește exponențial - peste 206 milioane de lei, cu investiții masive din fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea locală.

Un element definitoriu îl reprezintă componenta de investiții, în valoare de 150.339.000 lei, cea mai mare sumă alocată vreodată dezvoltării locale.

Totodată, fondurile nerambursabile atrase ajung la 89.790.000 lei, un nivel record care demonstrează capacitatea administrației de a aduce bani externi în comunitate și de a multiplica resursele locale.

Cheltuielile de funcționare sunt estimate la 85.133.940 lei, asigurând funcționarea serviciilor publice esențiale.

Acest buget nu înseamnă doar cifre, ci direcție, responsabilitate și viitor pentru întreaga comunitate, a arătat primarul comunei în ședința de Consiliu Local.

Bugetul este unul echilibrat, construit cu responsabilitate, astfel încât să acopere toate domeniile și toate localitățile din Apahida.

Alocări pe domenii

Administrația locală continuă prioritizarea domeniilor esențiale de dezvoltare: de la educație, proiecte de mediu și infrastructură la cultură și activități de recreere.

Educație:

*10.493.000 lei investiții

*9.615.600 lei bunuri și servicii

*2.173.600 lei program masă caldă (subvenționat 100%)

Drumuri și infrastructură:

*89.153.000 lei investiții

*10.100.000 lei bunuri și servicii

Sănătate:

*3.500.000 lei investiții

*2.400.000 lei funcționare (inclusiv centrul de permanență)

Cultură și recreere:

*13.121.000 lei investiții

*6.529.000 lei reparații și sport

Transferuri:

*50.000 lei cultură,

*600.000 lei sport,

*600.000 lei religie

Mediu:

*2.400.000 lei investiții

*5.240.000 lei servicii (salubritate)

Bugetul a fost construit ținând cont de nevoile reale ale comunității și de propunerile venite din partea consilierilor locali, inclusiv ale grupului USR, o parte dintre acestea fiind deja integrate.

„Este cel mai mare buget din istoria Apahidei și, în același timp, bugetul cu cea mai mare componentă de investiții din fonduri nerambursabile.

Este un buget echilibrat, construit cu responsabilitate, care răspunde nevoilor reale ale comunității și asigură dezvoltarea tuturor localităților din Apahida.

Acest buget nu este despre politică. Este despre Apahida”, a declarat primarul Cristina Belce.

Votul asupra bugetului este esențial pentru dezvoltarea comunității și pentru funcționarea serviciilor publice: proiectul de buget a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

