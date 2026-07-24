Decăderea unui jucător de la CFR Cluj: „Nu e în apele lui, sezonul trecut a făcut furori!”

Ionuţ Badea (50 de ani), acum antrenor liber de contract, s-a declarat îngrijorat de forma slabă prin care trece Lorenzo Biliboc (19 ani), jucător la CFR Cluj.

Lorenzo Biliboc nu a fost titular în cele două meciuri ale CFR-ului din acest sezon / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Tânărul jucător al ardelenilor a impresionat în sezonul trecut, atunci când a bifat 34 de apariţii, a marcat de 7 ori şi a pasat decisiv în două rânduri.

Începutul acesta de sezon, însă, l-a găsit pe Biliboc pe banca de rezerve.

CFR Cluj a pierdut în prima etapă a Superligii, scor 1-2 contra Oţelul Galaţi. Biliboc a fost introdus pe teren abia în minutul 83, în locul lui Meriton Korenica. Nici în meciul cu Alaskhert nu a fost titular.

Forma slabă arătată de fostul jucător de la Juventus în acest meci l-a îngrijorat pe Badea, care crede că jucătorul se află într-o scădere de formă.

„Mă surprinde faptul că nu mai joacă titular un jucător care a făcut de-a dreptul furori în sezonul precedent. Este vorba despre Biliboc.

Nu am înţeles de ce. Mă gândesc că sunt nişte motive în spate, dar diferenţa dintre Biliboc cel din sezonul trecut şi cel de acum mi s-a părut imensă. Inclusiv când a intrat, am simţit că nu e în apele lui”, a spus Ionuţ Badea, potrivit Digi Sport.

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