Apahida

A fost semnat cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida, în valoare de 86,8 mil. lei!

Comuna Apahida a semnat un contract de execuție în valoare de 86,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic din comună.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida | Foto: Cristina Belce Facebook Cristina Belce, primarul comunei Apahida | Foto: Cristina Belce Facebook

 

 


 

Anunțul a fost făcut de către primarul comunei, Cristina Belce, pe pagina personală de Facebook. 


Ce implică acest proiect? Iată cele mai importante modificări care vor fi aduse pentru a contribui la dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic:

  • Construirea a 2.422 metri de piste de biciclete: 1.604 m în Pata și 819 m în Dezmir;
  • Reabilitarea și modernizarea a 7.856 metri de drumuri în localitățile Pata și Dezmir;
  • Amenajarea a 2.932 metri de trotuare în Dezmir;
  • Implementarea sistemelor de canalizare pluvială, pentru creșterea siguranței și confortului pietonal.
  • Achiziționarea a 8 autobuze electrice, dintre care 2 articulate (18 m), 4 standard (12 m) și 2 midibuze (8–10 m);
  • Instalarea a 11 stații de încărcare electrice (8 lente și 3 rapide), amplasate strategic la Creșa Apahida, Dezmir – zona Popeni și Pata – strada Merilor.
  • Construirea unei stații de încărcare pentru autobuze electrice pe strada Merilor;
  • Dezvoltări de infrastructură pentru susținerea conectivității în satele componente, în special în Pata și Dezmir.

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.


