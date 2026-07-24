Trump impune noi tarife vamale: taxe de până la 12,5%, inclusiv pentru statele UE

Administrația președintelui Donald Trump va aplica, începând de vineri, noi tarife vamale pentru importurile din 86 de țări, inclusiv pentru statele Uniunii Europene.

Trump impune noi tarife vamale: taxe de până la 12,5%, inclusiv pentru statele UE| Foto: DepositPhotos.com

În prezent, între statele UE și SUA funcționează un sistem tarifar de 15%, care a intrat în vigoare în luna iulie.

De altfel, în februarie 2026, Curtea Supremă a SUA declara ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump.

Trump impune noi tarife vamale: taxe de până la 12,5%, inclusiv pentru statele UE

După Canada și Brazilia, alte aproximativ 60 de state sunt vizate începând de vineri de noi tarife vamale americane, transmite AFP, citată de Agerpres.ro

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Începând cu ora 00:01 (4:01 GMT), aceste țări au fost supuse unui tarif de 10% sau 12,5% pentru o serie de produse ale lor care intră în Statele Unite. Produsele care se află deja în drum spre cea mai mare economie a lumii nu vor fi afectate, dacă ajung la destinație înainte de 28 iulie, ora 00:01.

Chiar înainte ca acestea să intre în vigoare, Australia, Japonia și Noua Zeelandă, trei aliați ai SUA în Asia, au condamnat ferm aceste noi tarife.

Aceste tarife înlocuiesc tarifele de 10% impuse în februarie, care au expirat în același moment. Aceste tarife temporare, cu o durată de 150 de zile, au fost implementate de Donald Trump în urma deciziei Curții Supreme, care a anulat majoritatea tarifelor impuse de la revenirea sa la Casa Albă.

SUA reclamă legislația privind combaterea muncii forțate

Aceste noi tarife sunt rezultatul unei anchete lansate la mijlocul lunii martie de către reprezentantului SUA pentru comerț, Jamieson Greer, pentru a stabili dacă partenerii comerciali ai Statelor Unite au eliminat complet produsele fabricate cu muncă forțată din lanțurile lor de aprovizionare.

„Căutăm să punem capăt comerțului cu aceste tipuri de produse”, a explicat Jamieson Greer la CNN.

„Dacă permiteți importul de bunuri produse cu muncă forțată, se creează o concurență neloială împotriva propriilor produse. Vrem ca toate țările să aibă același tip de protecție”, a adăugat oficialul american.

Uniunea Europeană, vizată de tarifele Administrației Trump

Țările cu o legislație pe care Statele Unite o consideră incompletă vor fi supuse unui tarif de 10% pentru o serie de produse ale lor. Acesta lucru este valabil în special pentru țările din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Mexic și Canada - unii dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Statelor Unite. Pentru celelalte, aproximativ 40 de țări, tarifele vor fi de 12,5%. China, Japonia, Elveția și Coreea de Sud sunt exemple de țări afectate.

Energia și materiile prime care nu sunt produse în Statele Unite urmează să fie excluse de pe lista produselor afectate.

UE reacționează. Kaja Kallas: „Decizia nu este justificată”

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând vineri că acuzațiile privind deficiențele în controalele asupra muncii forțate în cadrul blocului comunitar sunt nefondate, relatează Reuters.

„Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană”, a declarat Kaja Kallas.

„Comparând legislația noastră privind munca și cea din Statele Unite, se poate vedea că noi avem concedii plătite, condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci (decizia privind tarifele - n.red.) nu este cu adevărat justificată”, a adăugat ea.

Tarifele reprezintă cel mai recent efort de a restabili viziunea de campanie a președintelui Donald Trump privind un tarif cvasi-global, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat la începutul acestui an tarifele „reciproce” impuse de liderul de la Casa Albă în temeiul puterilor de urgență, în încercarea de a reduce deficitul comercial al SUA.

Kallas a declarat că UE va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut și a considerat noile tarife drept un șoc.

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Foto: DepositPhotos.com

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