Drona care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost doborâtă după mai bine de o oră de la detectare: traseu aerian de 200 km până la „angajarea țintei”

Drona doborâtă pe teritoriul României a fost detectată, vineri, la ora 9:39, la o distanță de circa 20 km de Sulina. Aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a „angajat ținta” abia la 11:02, la o distanță de 200 km față de punctul inițial.

Drona care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost doborâtă după mai bine de o oră de la detectare: traseu aerian de 200 km până la „angajarea țintei”| Foto: mapn.ro

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât vineri, deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc.

Abia la o distanță de 200 km, după un parcurs aerian de aproximativ 1 h și 20 de minute, drona a fost doborâtă de pilotul român.

Necesitatea asigurării unui perimetru sigur, pentru evitarea riscurilor, a fost unul dintre criteriile urmărite de militarii forțelor aeriene.

Drona care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost doborâtă după mai bine de o oră de la detectare: traseu aerian de 200 km până la „angajarea țintei”

Drona a pătruns în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Inițial, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat la aproximativ 20 km Est de Sulina – ora 9:39. Drona a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, după o urmărire susținută – ora 11:02.

Populația din zonele de pe traseu a fost alerată prin intermediul mesajelor RO-Alert.

Explicațiile MApN: O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite

Potrivit MApN, o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”, potrivit informării publicate de Ministerul Apărării.

Drona a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal, a transmis, vineri, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

„Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost identificată, urmărită și doborâtă de un pilot român de F-16, în deplină conformitate cu cadrul legal și procedurile aplicabile.(...).Siguranța cetățenilor României este mai presus de orice alt considerent și va rămâne întotdeauna criteriul care ne ghidează fiecare decizie și fiecare acțiune”, a transmis generalul Gheorghiță Vlad într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, decolată de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, a doborât vineri cu o rachetă drona la peste o oră după pătrunderea în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite.

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