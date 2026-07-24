Trei directori din companii de stat din industria de armament, reținuți de DNA într-un dosar de luare de mită

Trei directori din companii de stat din industria de armament au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzați de luare de mită. În dosar a mai fost reținut și reprezentantul unei firme private.

Procurorii DNA au dispus reținerea a patru persoane într-un dosar de corupție care vizează companii de stat din domeniul industriei de apărare. | Foto: Direcția Națională Anticorupție - Facebook

Procurorii DNA au dispus reținerea a patru persoane într-un dosar de corupție care vizează companii de stat din domeniul industriei de apărare.

Cei trei directori urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Trei directori din industria de armament, reținuți de procurorii DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut trei directori din companii de stat din industria de armament, aceștia fiind cercetați pentru presupuse fapte de luare de mită. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro, în același dosar a fost reținut și reprezentantul unei firme private.

Cine sunt directorii reținuți

Conform surselor judiciare, este vorba despre Mihai Rafiu, directorul Uzinei de Armament București, Alexandru Tiberiu Pîrvu, director la Uzina de Armament Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei de Armament Plopeni. Cei trei sunt acuzați că ar fi primit mită, însă anchetatorii nu au făcut publice, până în acest moment, detalii privind valoarea sumelor sau contextul în care ar fi fost comise faptele.

În dosar a fost reținut și reprezentantul unei firme private

Pe lângă cei trei directori ai companiilor de stat, procurorii DNA au dispus reținerea unei a patra persoane, reprezentant al unei firme private. Deocamdată, anchetatorii nu au oferit informații suplimentare despre identitatea acesteia sau despre rolul pe care l-ar fi avut în presupusele fapte de corupție investigate.

Urmează propunerea de arestare preventivă

Potrivit informațiilor disponibile, toate cele patru persoane reținute vor fi prezentate în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta este în desfășurare, iar DNA nu a transmis încă un comunicat oficial cu detalii privind acuzațiile și circumstanțele în care ar fi fost săvârșite faptele.

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