Fostul președinte CCR Augustin Zegrean critică abordarea președintelui Nicușor Dan privind formarea unui nou guvern: „Este în afara Constituției”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține că Nicușor Dan întârzie nejustificat formarea Guvernului, iar abordarea președintelui este „în afara Constituției”.

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean critică abordarea președintelui Nicușor Dan privind formarea unui nou guvern: „Este în afara Constituției”| Foto: Ovidiu Micsik / Inquam Photos

Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR) Augustin Zegrean semnalează că atitudinea președintelui în privința desemnării unui premier este „în afara Constituției”.

Șeful statului trebuie să dinamizeze procedura de desemnare a unui premier pentru deblocarea crizei politice.

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean critică abordarea președintelui Nicușor Dan privind formarea unui nou guvern: „Este în afara Constituției”

De altfel, potrivit lui Augustin Zegrean, abordarea asumată de președinte nu respectă cadrul constituțional, iar situația de pe scena politică reflectă un blocaj în contextul în care negocierile dintre partide nu au dat rezultate:

„Președintele, de la momentul în care țara a rămas fără guvern și până în ziua de azi, președintele este cel care trebuie să aibă inițiativa”, a declarat fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, în cadrul unei intervenții pentru Digi24.

Zegrean arată că actuala abordare a președintelui privind desemnarea unui premier este „în afara Constituției”:

„Președintele trebuie să forțeze formarea guvernului și termenul de dizolvare a Parlamentului este foarte scurt. Dacă în 60 de zile Parlamentul nu-și însușește niciuna din acele propuneri făcute de președinte, el poate să dizolve Parlamentul”, a explicat fostul președinte CCR, Augustin Zegrean.

Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier: Eugen Tomac şi Adrian Veştea. Guvernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, dar nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Criza guvernamentală a debutat în 5 mai 2026, în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR, care a forțat demisia Guvernului Bolojan, aflat până în prezent în situație de interimat.

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