UBB Cluj, investiții în cercetare de peste 114 milioane de lei în urma finalizării a 18 proiecte finanțate prin PNRR

Universitatea Babeș-Bolyai a încheiat cu succes un amplu program dedicat cercetării și inovării prin intermediul fondurilor PNRR. Valoarea totală a proiectelor dezvoltate de UBB este de peste 114.000.000 lei.

UBB Cluj, investiții în cercetare de peste 114 milioane de lei în urma finalizării proiectelor finanțate prin PNRR|Foto: monitorulcj.ro

După cum arată rectorul UBB Cluj, profesorul Daniel David, Universitatea Babeș-Bolyai a atras cele mai multe proiecte de acest tip la nivel național, consolidându-și poziția de lider în cercetarea universitară.

Proiectele au fost finanțate prin intermediul Pilonului III din cadrul PNRR, fiind axate pe dezvoltarea ecosistemului de cercetare și susținerea programelor dedicate resurselor umane implicate în activitățile de cercetare.

Din numărul total al proiectelor, 17 proiecte de cercetare au fost finanțate prin Investiția 8 – „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, iar un proiect a vizat dezvoltarea ecosistemului de cercetare și orientarea în cariera științifică, fiind finanțat prin Investiția 10, dedicată rețelei naționale de centre regionale de orientare în carieră din cadrul ERA Talent Platform.

Valoarea totală a celor 18 proiecte depășește 114 milioane de lei.

Cercetare în domenii cu impact internațional

Cele 17 proiecte de cercetare au constituit investiții strategice în consolidarea excelenței științifice a UBB, reunind echipe multidisciplinare care au abordat teme de cercetare cu impact la nivel internațional.

Rezultatele obținute au contribuit la dezvoltarea unor direcții relevante în domenii precum biotehnologiile și bioeconomia, medicina și neuroștiințele, chimia și știința materialelor, fizica și matematica aplicată, studiul schimbărilor climatice și al mediului, precum și științele sociale și umaniste.

Soluții inovatoare

Rezultatele obținute includ dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru diagnosticarea și tratarea bolilor neurodegenerative și oncologice, noi tehnologii bazate pe enzime și biomateriale sustenabile, cercetări privind procese biologice cu aplicații biomedicale, studii asupra dinamicii sistemelor atmosferice și oceanice, precum și contribuții importante în înțelegerea transformărilor sociale și politice generate de digitalizare.

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Totodată, proiectele au adus contribuții semnificative în domenii precum literatura comparată, filosofia europeană, economia digitală și analiza sistemelor socio-economice prin metode cantitative, demonstrând caracterul interdisciplinar al cercetării desfășurate la UBB.

Daniel David: „UBB a atras cele mai multe proiecte din țară”

„UBB a atras cele mai multe proiecte într-o instituție din țară, iar prin finalizarea acestor proiecte își reconfirmă statutul de universitate de cercetare avansată și educație, capabilă să câștige și să implementeze cu succes proiecte și investiții strategice finanțate din variate surse naționale sau internaționale și să genereze rezultate cu impact asupra comunității științifice, economiei și societății”, a declarat rectorul UBB, profesorul Daniel David.

Prin aceste proiecte, Universitatea Babeș-Bolyai și-a consolidat capacitatea de cercetare, a extins colaborările internaționale și a creat premise pentru dezvoltarea unor noi direcții de cercetare cu impact științific, economic și social, contribuind la creșterea competitivității cercetării românești în Spațiul European al Cercetării.

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